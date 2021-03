Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de clássicos de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Crazy – Gnarls Barkley

Gnarls Barkley é um grupo musical dos Estados Unidos, formado pelo DJ e produtor Danger Mouse e o cantor e rapper Cee Lo Green.

A dupla alcançou o sucesso logo no seu primeiro single, Crazy, do seu primeiro álbum, St. Elsewhere, que virou um exito mundial, quebrando diversos recordes nos tops musicais em inúmeros países e sendo indicados para prémios conceituados à volta do mundo, tendo vencido como mais importante o Grammy de melhor música alternativa do ano em 2007.

A dupla conheceu-se em 1998, num festival de música na Universidade da Geórgia, quando Cee Lo já tinha grande popularidade local como membro dos Goodie Mob e Mouse abriu o espetáculo da banda do futuro amigo. Os dois apenas se encontraram novamente em 2003, quando Mouse pediu a Cee Lo que ouvisse algumas músicas em que trabalhava. Cee ficou impressionado com as canções e logo resolveram trabalhar juntos.

O nome da banda, Gnarls Barkley, é muitas vezes associado ao jogador de basquetebol da NBA Charles Barkley, mas na edição de 18 de junho de 2006 da revista do The New York Times, Danger Mouse explicou que o nome veio de amigos, juntando nomes de celebridades ficcionais como Prince Gnarls (Príncipe Charles) e Bob Gnarley (Bob Marley). Quando alguém surgiu com a ideia de Gnarls Barkley, Danger Mouse anotou o nome de imediato e assim ficou.

Naquela altura, ambos já estavam com carreiras a solo, tendo Cee Lo deixado a Goodie Mob no começo dos anos 2000 e Danger conseguido certa popularidade em 2004, com o seu disco The Grey Album. Trabalharam no que seria o álbum St. Elsewhere de 2003 a 2006, esperando ser apenas um projeto pequeno, sem nenhuma expectativa de sucesso. O que aconteceu foi um estouro mundial da canção Crazy, que se tornou um hit e permaneceu no topo dos tops de sucessos de diversos países por bastante tempo, sendo nomeado ainda a inúmeros prémios e quebrando recordes de vendas na Internet.

Ganharam muita popularidade também, em certa parte, devido à sua propensão em aparecerem com roupas e fantasias peculiares em aparições públicas ou em sessões fotográficas. A mais notável aparição, provavelmente, foi a apresentação no MTV Movie Awards de 2006, vestidos como personagens de Star Wars.

Crazy foi o primeiro single de sempre a ficar na primeira posição do Top de Singles do Reino Unido, baseado somente em downloads digitais, logo que foi lançado online, dado que foi lançado em lojas de música digital online uma semana antes de ser lançado como CD Single. Representou também o primeiro single a permanecer nove semanas consecutivas no Top de Singles do Reino Unido desde 1994 e o que esteve mais tempo em número 1 no Top Oficial de Downloads do Reino Unido, permanecendo nessa posição durante onze semanas consecutivas.

O segundo disco, The Odd Couple, saiu em 2008 com expectativas enormes sobre qual seria a nova “Crazy” do Gnarls, mas o que se viu foi um disco mais amadurecido e sem nenhum êxito com o mesmo sucesso da música que os popularizou. Segundo diversas entrevistas, isso não os preocupou.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify