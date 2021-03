Bateria defeituosa num iPad provoca um incêndio numa casa inteira

Os equipamentos tecnológicos são produzidos a uma velocidade frenética. E, como é normal, poderá haver sempre alguns exemplares que apresentem determinados problemas derivados de defeitos de fabrico.

O caso de que falamos hoje é a de um utilizador que processou recentemente a Apple. O sujeito alega que a sua casa foi incendiada devido à bateria defeituosa do seu iPad.

Apple processada por casa que incendiou devido a um iPad

Michael Macaluso é um norte-americano que em março deste ano apresentou uma queixa contra a Apple no Tribunal Distrital da Filadélfia, na Pensilvânia. O motivo é que o requerente afirma que a sua casa foi completamente queimada devido aos sistemas elétricos e bateria de um iPad. A ação entrou no Tribunal Distrital Federal durante a última semana.

O seguro do lesado, a Allstate Insurance, pagou mais de 142 mil euros (~120 mil euros) para renovar a casa que foi totalmente consumida pelas chamas. Mas Michael Macaluso contratou então os serviços de um escritório de advogados de forma a processar a Apple e conseguir alguma indeminização.

De acordo com o processo, Macaluso não fez qualquer modificação no iPad. Também não terá usado o equipamento indevidamente nem fez qualquer alteração para além do previsto pela Apple.

No entanto, em 2019 um processo semelhante foi movido contra a empresa de Cupertino por Julia Ireland Meo, residente em New Jersey. O pai de Julia faleceu em consequência de um incêndio no apartamento que, supostamente, terá sido provocado pela bateria defeituosa do iPad. No entanto as reivindicações ainda não foram analisadas.

Claro que este não é um problema exclusivo dos equipamentos Apple. E já qui temos noticiado, infelizmente, situações idênticas mas relacionadas com produtos de outras marcas.

Mas o caso mais recente também envolveu a marca da maçã, onde uma mulher ficou com o rosto queimado devido a um incêndio do carregador do iPhone. Pode ler a notícia completa abaixo.