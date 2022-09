As necessidades de consumo de eletricidade estão a aumentar no mundo, principalmente nos países desenvolvidos, e com ele aumenta também o risco de apagões mais frequentes. Hoje vemos medidas simples a serem discutidas em Portugal, como pedir aos lojistas para apagarem as luzes de montras durante a noite ou não ligarem os aparelhos de ar condicionado. Contudo, por cá os problemas ainda estão longe de chegar a realidades que se vivem noutras partes do mundo.

O consumo excessivo de eletricidade e um consequente apagão foram travados na Califórnia graças ao envio de SMS.

Na Califórnia, segundo o jornal Los Angeles Times, a rede elétrica do estado norte-americano, começou a sofrer as consequências de uma onda de calor que dura já há várias semanas. Perante um cenário de escassez, o Operador Independente do Sistema da Califórnia (ISO) e os provedores de serviços de eletricidade locais aprovaram uma série de apagões planeados, caso as condições não melhorassem em breve.

No entanto, a onda de calor permaneceu e o consumo energético não deu sinais de desacelerar, pelo que o plano de contingência tinha mesmo que avançar.

Apenas meia hora antes de se dar início aos primeiros apagões, foi ativado um sistema de alerta de emergência, habitualmente reservado para situações de catástrofe, através do envio de alertas via SMS para toda a população.

No passado dia 6 de setembro, pelas 17h45, milhares de californianos foram alertados através dos seus smartphones numa mensagem em inglês e espanhol:

O calor extremo enfraquece a rede elétrica. Quedas de energia podem ocorrer se você não fizer nada. Desligue ou limite o consumo de aparelhos que não são essenciais para sua saúde, a partir de agora até as 21h.

Os cidadãos reagiram rapidamente à mensagem e em poucos minutos a procura por eletricidade caiu aproximadamente 2.000 megawatts, reduzindo drasticamente a carga na rede. Assim, a ISO foi capaz de evitar apagões. A operadora tinha projetado uma procura máxima de 51.146 megawatts, mas já estavam a ser atingidos valores próximos dos 52.061 megawatts na terça-feira, colocando o sistema "à beira do abismo".

De acordo com o Gabinete do Governador da Califórnia, as alterações climáticas estão a ser responsáveis por ondas de calor mais severas e frequentes no oeste dos Estados Unidos da América. Desde o dia 1 de setembro, várias cidades estabeleceram novos recordes históricos de temperatura. Os termómetros de Sacramento, capital do estado, registaram 46 ºC no início da semana passada.