Óculos impressos em 3D são mais uma solução para os daltónicos

A impressão 3D é promissora e, conforme temos vistos por aqui, há empresas a pegar-lhe para dar resposta a problemas. Caso disso é um grupo de investigadores que desenvolveu uns óculos 3D que poderão vir a ser uma grande ajuda para os daltónicos.

Estes novos óculos são facilmente adaptáveis ao rosto de cada um, por serem impressos em 3D.

Um grupo de investigadores da Khalifa University desenvolveu uma nova tecnologia que pode vir a ser muito útil aos daltónicos. Este problema afeta a visão das cores, pelo que, caso a pessoa não tenha os três tipos de cones a funcionar, sendo que cada um pode distinguir a luz azul, vermelha e verde, não percebe a gama de cores completa. Normalmente, as pessoas utilizam vestíveis para os ajudara identificar as cores.

De acordo com o Tech Times, as lentes destes óculos, desenvolvidos para que possam ser impressos em 3D, foram feitas a partir de uma resina translúcida que foi colorida com duas tintas que filtram a luz em diferentes comprimentos de onda. Os investigadores utilizaram três concentrações diferentes de corantes para adaptar as lentes.

Para a equipa, estes óculos impressos em 3D são uma opção semelhante a outras soluções comercialmente disponíveis para resolver os problemas de visão de cores.

Por forma a testar a durabilidade da tinta utilizada nos óculos impressos em 3D, a equipa colocou-os em água durante uma semana. Os resultados não revelaram fugas de tinta para a água, demonstrando estabilidade e comprovando a resistência e longevidade do produto.

A impressão 3D é uma vantagem, pois, conforme mencionou o Tech Times, é possível criar molduras personalizadas que visam uma utilização confortável. Além disso, esta investigação é, no geral, importante, pois, segundo Haider Butt, professor associado de engenharia mecânica, embora haja mais evidência científica sobre a qualidade e os materiais de óculos para daltónicos, a personalização continua a ser um desafio.

