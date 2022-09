Firewall Ultra anunciado para PlayStation VR2

Recentemente foi anunciado, pela Sony e pela First Contact Entertainment, o titulo Firewall Ultra, um jogo a caminho do PlayStation VR2.

Venham conhecer um pouco mais sobre a realidade virtual do sucessor de Firewall Zero Hour.

O Playstation VR2, tal como vimos aqui, está previsto chegar no virar do ano e as expetativas são muitas.

Ainda com alguns meses pela frente, já existem vários jogos apresentados com a compatibilidade para o novo sistema de Realidade Virtual da Sony. Firewall Ultra, o sucessor de Firewall Zero Hour é um dos mais recentes a ser apresentado e promete ir ainda mais longe que o antecessor.

Firewall Ultra é, tal como o original, um shooter de Realidade Virtual que se encontra em desenvolvimento, pelos First Contact Entertainment para a PlayStation VR2 e que, segundo os seus responsáveis representa uma verdadeira evolução da série, tirando partido das capacidades da Playstation 5 e do Playstation VR2.

Graças ao PlayStation VR2 o jogo, cuja história decorre cinco anos depois dos acontecimentos do título original, vai oferecer um nível de fidelidade visual melhorado a 4K com HDR, assim como novos modelos para as personagens, mapas com novas zonas e texturas, e maior capacidade de personalização de armas.

Segundo os seus responsáveis, Firewall Ultra irá usufruir da capacidade do Playstation VR2 de detectar o movimento dos olhos e permitindo dessa forma, uma maior ligação entre a realidade do jogo e o jogador.

Para este jogo, foram levadas a cabo muitas melhorias, uma vez que as capacidades 4K do Playstation VR2 o permitem. Assim sendo, os mapas receberam vastas melhorias ao nível das texturas e do próprio design.

Também os modelos dos personagens do jogo receberam upgrades de forma a estarem ao nível que o 4K permite.

Segundo os responsáveis pelo jogo, após terem escutado com atenção as queixas da comunidade, Firewall Ultra vai ter servidores dedicados para o jogo.

Adicionalmente, o jogo terá a inclusão do conceito de Rondas, de forma a que cada jogo é ganho à melhor de 3 rondas. Foi ainda revelado que o jogo recebeu uma experiência PvE (Player versus Environment ou Jogador contra o PC) completamente nova.

Foi ainda divulgado que após o lançamento do jogo, estão previstos várias atualizações de conteúdos que incluirão novos mapas, novas armas e novos personagens.

ainda não há data concreta de lançamento para Firewall Ultra, sendo que está em desenvolvimento para Playstation VR2.