Foi há quase uma semana que a Apple deu a conhecer os seus novos smartphones da linha iPhone 14. Sem que existam dados oficiais, as vendas dos modelos Pro parece que estão a ser um verdadeiro sucesso, ainda que a procura pelo modelo base e pelo Plus não chegue à dos modelos do ano passado.

Aliás, um indicador que ajudou a perceber o sucesso deste smartphone veio dos dados de pesquisa da Google. Agora há mais um que se pode avaliar. Um dos sites mais populares do mundo e com mais utilizadores, o Pornhub, teve uma quebra no tráfego durante as horas do evento, seguido de um pico, logo que terminou.

Foram conhecidos recentemente alguns dados do analista Ming-Chi Kuo relativos à procura dos novos smartphones da Apple nesta primeira semana de pré-venda. Segundo ele, a pré-venda do iPhone 14 Plus está com valores mais fracos do que os que se registaram com o iPhone 13 mini.

Em contraponto, uma análise aos dados de pesquisas Google revela que as procuras online por “Pré-encomenda do iPhone” explodiram 1.210% no mesmo dia em que foram apresentados o novo iPhone 14 e iPhone 14 Pro, bem como noutros novos produtos da gigante americana, incluindo novos Apple Watch Ultra e os AirPods.

Pornhub perdeu tráfego durante o evento de anúncio do iPhone 14 da Apple

Se dúvidas existissem quanto ao sucesso da Apple no mundo, eis que chega mais um fator para ser analisado. O site Pornhub de conteúdo pornográfico, partilhou dados curiosos que analisam minuto a minuto o seu tráfego com o evoluir do evento da empresa de Tim Cook.

Durante o evento de apresentação do iPhone 14, o Pornhub sofreu o mesmo padrão de queda de tráfego dos anos anteriores. Segundo o gráfico apresentado, verifica-se uma diminuição do número de utilizadores após o início do evento. O momento em que o site perde mais tráfego nem é quando a empresa anuncia o iPhone, mas sim o seu novo Apple Watch Ultra, o que se traduziu numa quebra de 7,4% de tráfego no Pornhub.

É curioso ainda perceber que são os próprios utilizadores de dispositivos Apple que mais abandonam o site de pornografia para acompanhar o evento, e também são os últimos a regressar ao site à medida que o evento termina. Os "Non-Apple" representam utilizadores de Android e Windows, que ainda a Apple está a falar sobre as novas câmaras e funcionalidades de vídeo, já estão a voltar ao site do Pornhub.