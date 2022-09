Apesar de não existirem dados oficiais, os dados de pré-vendas do novo iPhone 14 mostram bem a adesão dos utilizadores a estes modelos.

Os dados apresentados pelo conhecido e confiável analista de mercado Ming-Chi Kuo revelam o cenário que a Apple encontrou. Ao contrário do esperado, as pré-vendas do iPhone 14 Plus são piores que no iPhone 13 Mini, o que poderá indicar que a estratégia da Apple possa ter falhado.

Pré-vendas do iPhone 14 Plus piores que as do iPhone 13 Mini

A decisão de criar um iPhone mini ficou claramente ultrapassada. Isso levou a mudanças com a chegada do iPhone 14, tendo este smartphone mais pequeno sido substituído por uma versão Plus. Estes dois modelos querem fazer a ponte para os modelos Pro, sendo a oferta para a maioria dos utilizadores.

Ao analisar os primeiros desempenhos de vendas destes novos modelos da Apple, o analista Ming-Chi Kuo foi claro num ponto. Se os modelos de topo estão no que era esperado, os iPhone 14 e 14 Plus parecem estar abaixo do que a empresa deveria ambicionar nesta fase.

O iPhone 14 e 14 Plus vão estar em stock no dia do lançamento, refletindo a procura lenta. Por enquanto, os resultados da pré-venda do iPhone 14 e 14 Plus são piores do que os do iPhone SE 3 e iPhone 13 mini

Ming-Chi Kuo revelou o cenário do primeiro fim de semana

Numa publicação feita na sua conta do Medium, Ming-Chi Kuo detalhou as informações recolhidas e também as suas conclusões. As mais importantes parecem estar associadas aos modelos de entrada da linha iPhone 14 e ao seu desempenho nas pré-vendas. Estas parecem ser piores do que os do iPhone SE de terceira geração e do iPhone 13 mini.

Se a procura pelos dois modelos base não melhorar, a Apple poderá reduzir a produção do ‌iPhone 14‌ e do ‌iPhone 14‌ Plus já em novembro. Este movimento é similar ao que aconteceu com o iPhone SE de terceira geração e do iPhone 13 mini, mas neste caso, esta mudança aconteceu apenas no início de 2022.

A estratégia da Apple estará a falhar novamente?

Outra questão que é importante para Ming-Chi Kuo, tem a ver com a estratégia da Apple para estes 2 modelos de entrada. Ao ter as vendas abaixo do esperado, fica claro que a estratégia de segmentação de produtos da Apple para modelos base falha novamente este ano.

O iPhone 14 Plus é um substituto do iPhone 13 mini. No entanto, os resultados de pré-encomenda para este novo produto foram significativamente inferiores ao esperado, o que significa que a estratégia de segmentação de produtos da Apple para modelos padrão este ano falhou

Já no segmento de topo, a Apple está a ter um resultado interessante. O iPhone 14 Pro e o ‌iPhone 14 Pro‌ Max tiveram resultados de pré-vendas "neutros" e "bons", se comparados com os modelos do ano passado. Tempos de espera de entrega de mais de quatro semanas parecem indicar uma boa procura por estes novos modelos.