Meta Quest Pro: headset de Realidade Virtual descoberto em hotel e divulgado online

Com frequência revelamos notícias relacionadas com informações sobre determinados produtos que caem na Internet antes de serem oficialmente divulgados pelas marcas. Mas a situação que agora aconteceu é ligeiramente diferente desse padrão.

De acordo com as recentes notícias, o headset de Realidade Virtual Quest Pro da empresa Meta, que será lançado no próximo mês, foi descoberto num quarto de hotel e as imagens foram divulgadas online. Será esta a nova aposta da empresa de Mark Zuckerberg?

Será este o headset de Realidade Virtual do Meta?

Recentemente caiu na Internet um vídeo que alegadamente mostra o possível headset de Realidade Virtual do Meta. O equipamento, designado Meta Quest Pro poderá então ter sido revelado ao mundo de forma antecipada, mas tudo aconteceu num contexto curioso e, no mínimo, insólito.

Segundo os detalhes, o gadget foi deixado num quarto de hotel e, supostamente, encontrado depois por uma outra pessoa que decidiu gravar um vídeo do possível headset de VR da Meta, divulgando esse conteúdo online.

O referido vídeo surge com a marca de água Zectariuz Gaming, que é um criador de conteúdos para videojogos, e foi depois partilhado por Kevin Beaumont, investigador de cibersegurança, através da sua conta oficial da rede social Twitter.

Embora não tenha muita qualidade de imagem, através do vídeo podemos ver uma caixa que dá a entender ser a oficial do produto, onde consta o suposto Meta Quest Pro, juntamente com o comandos.

O headset divulgado apresenta uma cor preta e a sua construção dá a impressão de que será uma versão já muito próxima da que será comercializada. Até aqui o nome do equipamento ainda não havia sido revelado, sendo apenas designado pelo nome de código Cambria.

O headset Meta Quest Pro deverá ser lançado oficialmente no próximo mês de outubro.