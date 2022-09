Minecraft é o jogo mais usado na propagação de malware, devido a atualizações falsas

Nos dias que correm é cada vez mais necessário que os utilizadores estejam bem atentos quando visitam algum site, instalam algum software descarregado online, jogam determinados títulos, recebem ficheiros específicos mesmo que vindos de contactos de confiança, entre outras situações. Isto porque 'há muita coisa estranha' a circular por essa Internet fora, com aparência de algo oficial e seguro.

Desta forma, de acordo com os mais recentes dados divulgados pela Kaspersky, o popular Minecraft é o jogo mais usado por agentes maliciosos quando se trata de distribuir e propagar malware, emtre outras ameaças. E tudo acontece através de supostas atualizações de sistemas, que afinal são falsas e que podem pôr as máquinas em risco.

Minecraft é o jogo mais usado na distribuição de malware

De acordo com uma recente pesquisa revelada pela Kaspersky, o Minecraft é o jogo mais usado por agentes maliciosos para a propagação de malware e de outras ameaças cibernéticas. A empresa russa dedicada a produtos de segurança adianta que 25% dos incidentes que foram registados por si entre o mês de julho de 2021 e o mesmo mês neste ano de 2022 estavam relacionados com atualizações e conteúdos falsos para o popular jogo eletrónico.

A Kaspersky demonstrou também que, ao longo desse ano, foram registados 23.239 problemas relacionados com o Minecraft. Mas há outros títulos cuja incidência de infeções e distribuição de malware é também preocupante, nomeadamente o FIFA com 10.776 situações (11%), Roblox com 8.903 casos (9,5%), Far Cry com 8.736 infeções (9,4%) e Call of Duty com 8.319 problemas (9%). Pode ver de seguida a lista com o TOP 10 dos jogos com mais casos de malware distribuído.

Se nos limitarmos apenas ao mundo mobile, o Minecraft continua a ganhar com 40% das infeções registadas. Em segundo lugar surge o GTA (15%), seguido de PUBG (10%), Roblox (10%) e FIFA (5%).

A pesquisa revelou que uma das formas mais usadas pelos cibercriminosos para atrair as vítimas, passa pela oferta de conteúdos exclusivos gratuitos e versões completas de jogos que, por norma, são pagos.

No entanto nem tudo parece mau, pois os dados mostram que houve uma queda de 36% na quantidade de malware propagado com base no Minecraft e menos 30% nas infeções numa comparação ano a ano. Por exemplo, se em 2021 houve 184.187 relatos de pessoas afetadas por ameaças através do jogo, atualmente em 2022 os números mostram uma quantidade de 131.005.

Segundo a empresa de segurança: "Durante os anos, a indústria de jogos cresceu mais e mais, e esperamos ver novas maneiras de ameçar os utilizadores no próximo ano".