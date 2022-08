Americano insatisfeito com o seu fornecedor de Internet decidiu fazer-lhe concorrência

Não é por acaso que muitos falam do "sonho americano". Ninguém sabe ao certo o que é, mas de facto os EUA é um país onde quase tudo é possível. Neste caso em particular, um cidadão do Michigan, insatisfeito com o serviço de internet do seu operador, decidiu criar ele próprio um serviço de fornecimento de internet. Hoje faz concorrência aos operadores mas... o seu sucesso está para lá do imaginado.

Jared Mauch construiu um serviço de fornecimento de internet por fibra, porque não tinha um bom serviço de banda larga da AT&T ou da Comcast. Agora, em vez de ter apenas os seus vizinhos como clientes, tem uma rede de mais de 70 casas e em breve chegará às 600.

Internet: Nas áreas rurais e de interior, ninguém quer investir

A pandemia trouxe uma nova realidade onde o trabalho pode ser feito a partir de casa sem que com isso haja uma perda de produtividade. Contudo, foi esta medida que mostrou muitas fragilidades do serviço de internet que cada um tem em casa e também nas empresas. Depois da pandemia, muitos destes hábitos parecem ter vincado e iremos continuar a ter necessidade de um computador rápido e uma boa ligação à Internet.

Se nas zonas mais urbanas hoje já há essa qualidade de serviços fornecidos pelos mais variados operadores de comunicações, no interior e em zonas rurais a realidade é bem diferente.

Mauch, arquiteto de redes da empresa Akamai, conhece bem esta situação, de acordo com a Ars Technica. O homem vive há duas décadas em Scio Township, um pequeno município no Michigan, EUA. Em 2002, contratou uma ligação por cabo que era a mais rápida da altura (da zona), que oferecia 1,5 Mbps. No entanto, ao longo do tempo Jared precisou de algo rápido e optou por mudar para um fornecedor sem fios que oferecia 50 Mbps, embora tivesse preferido uma ligação física.

Se não gostas do operador de comunicações... concorre contra ele

Na altura e perante a zona onde vivia, o homem não tinha muita escolha. Tentou então contactar a gigante de telecomunicações americana, a Comcast. Jared questionou a empresa se haveria hipótese da sua localidade (mais concretamente a sua residência) receber uma rede de fibra ótica para um serviço rápido, como ele necessitava. A Comcast disse ser possível sim, mas tinha um custo. Ele teria de pagar uma taxa especial única para que isso acontecesse, pois a empresa tinha de criar infraestruturas para levar até ele a rede.

Quando perguntou o valor, a resposta não foi muito animadora, o valor rondava os 50.000 dólares. Portanto, há 6 anos, este seria o valor a pagar, mas Jared Mauch achou demasiado.

Tinha também recorrido à AT&T, outro grande operador naquele país, mas a velocidade de ligação oferecida era de apenas 1,5 Mbps. Face a este cenário, o homem começou a considerar seriamente a compra de uma ligação direta a um fornecedor deste tipo de serviços, mas mais dedicado a grandes empresas do Michigan, a Advanced Communications & Data (ACD).

Claro que o preço era muito alto, ainda mais porque a ACD não tinha uma rede de fibra ótica implantada na zona rural. No entanto, o que era um problema rapidamente se tornou uma oportunidade.

Foi então que Mauch teve a ideia de contratar este fornecedor e construir a sua própria rede. Então, além de se servir poderia vender ligações aos seus vizinhos para recuperar o seu investimento e até mesmo ter lucro. Contudo, isto significava, muito simplesmente, a criação do seu próprio serviço ISP (Internet Server Provider, ou Fornecedor de acesso à internet). Como é normal, isso envolvia muita burocracia legal e administrativa.

Do sonho para a realidade... e haverá internet rápida para muita gente na zona rural

A ideia foi avante e o americano, cada vez mais insatisfeito com a Comcast, AT&T (assim como com os outros fornecedores também contactados) decidiu meter mãos à obra. Basicamente elaborou todo o processo necessário e legal, e, depois de algum tempo, tornou-se tecnicamente um concorrente destas empresas na área.

Jared Mauch fundou a Washtenaw Fiber Properties LLC para cumprir os requisitos legais do governo local. Começou a desenvolver a sua própria rede de fibra ótica em toda a extensão e largura da área onde, como mencionado acima, vive há vinte anos.

Após um investimento de 145.000 dólares, o ISP de Mauch acrescentou 30 clientes em 2021, e agora tem mais de 70. O custo do serviço é de 65 dólares por mês para 50 Mbps simétricos, 75 dólares para 250 Mbps e 99 dólares para 500 Mbps. Em todos os casos, são necessários 599 dólares para a instalação, embora o preço de instalação original fosse de 199 dólares.

Atualmente e como temos visto, estes residentes em zonas remotas começaram a contar com outras tecnologias, como o serviço da Starlink. Assim, os habitantes de Scio Township podem hoje fazer essa opção, pese o facto do desempenho da empresa da SpaceX ser inferior e mais caro.

Como é sabido, a rede Starlink oferece ligações de cerca de 150 Mbps por uma taxa mensal de 99 dólares e um kit de instalação de 499 dólares.

Atualmente, os planos do americano assumem uma dimensão inimaginável. A Câmara Municipal, graças a fundos federais, está a financiar parte da expansão da Washtenaw Fiber Properties LLC. Ao fazê-lo, a empresa alargará o seu serviço a 417 locais, incluindo zonas rurais vizinhas, abrindo a porta a potenciais novos clientes.

Com este apoio, Mauch poderá (e deverá, como exigido por um contrato que assinou com o Estado), oferecer uma ligação simétrica de 100 Mbps por 55 dólares por mês e 1 Gbps por 79 dólares por mês. Além disso, o preço da instalação voltará às suas origens, ou seja, será de 199 dólares.

O homem diz que, apesar do sucesso do seu projeto, não desistirá do seu outro trabalho e continuará a ser um arquiteto de rede Akamai, embora agora com uma melhor ligação à Internet.