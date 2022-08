Vales de manuais escolares: emitidos 3,5 milhões em apenas 8 dias

Os vales para aquisição de manuais escolares gratuitos na plataforma MEGA estão já disponíveis para vários anos de escolaridade. Os vales vão sendo emitidos à medida que as escolas descarregam na plataforma MEGA os dados dos alunos.

Segundo dados do Governo, já foram emitidos 3,5 milhões vales em apenas 8 dias. Já descarregou os seus?

Vales: 2,5 milhões para novos livros e um milhão para manuais reutilizados

No ano letivo de 2021/ /2022, os serviços do Ministério da Educação emitiram 6,147 milhões de vales (cada livro equivale a um "voucher"), dos quais foram levantados pelas famílias 5,464 milhões. No total, 659 mil alunos já receberam "vouchers", revela o DN.

Até ao dia de ontem, já tinham sido emitidos 3,5 milhões de vales: 2,5 milhões dos quais para aquisição de novos livros e um milhão para manuais reutilizados. No ano letivo passado, foram reutilizados 2,3 milhões de manuais, o que corresponde "a uma percentagem de cerca de 65%", revela o jornal.

O PCP propõe fichas de exercícios grátis e alerta que se mantém falta de professores.

Para beneficiar de manuais escolares gratuitos, os encarregados de educação têm de registar-se em www.manuaisescolares.pt ou através utilizando esta app Edu Rede Escolar (Android, iOS). No primeiro acesso será necessário confirmar o número de contribuinte (NIF), devendo os encarregados de educação ter consigo os dados de acesso ao Portal das Finanças para que seja efetuada a validação. Caso não tenham os dados, devem solicitá-los através do Portal das Finanças.

Apenas os alunos que frequentam o ensino público ou os estabelecimentos do ensino particular com contrato de associação têm direitos aos manuais gratuitos. O ano letivo de 2022/2023 tem início entre os dias 13 e 16 de setembro.

Manuais Escolares