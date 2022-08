Fitbit removerá sincronização com PC e transferência de música

Uma maneira de sincronizar os primeiros dispositivos Fitbit era conectando um dock ao seu computador. A disponibilidade generalizada de smartphones substituiu a necessidade disso e a antiga aplicação "Fitbit Connect" irá desaparecer ainda este ano.

Além disso, irá também desaparecer a transferência de música...

Note que a antiga aplicação Fitbit Connect para Windows 10 e Mac OS ainda pode ser descarregada a partir do fundo da página de setup.

Se não tiver um smartphone ou tablet compatível para conectar o seu smartwatch, pode configurar e sincronizar a maioria dos dispositivos Fitbit no seu computador com o Fitbit Connect. Esta é uma aplicação de software gratuita que permite ao seu dispositivo da marca sincronizar os seus dados com a sua conta no site.

Se o seu computador não estiver equipado com Bluetooth, deve utilizar um dongle de sincronização sem fios para configurar e sincronizar o seu dispositivo Fitbit.

Contudo...

A empresa irá "remover a opção de sincronizar o seu dispositivo com a aplicação Fitbit Connect no seu computador" a 13 de Outubro de 2022. Outro artigo de apoio descreve essa aplicação como sendo desativada após esse dia.

Os utilizadores são aconselhados a utilizar a aplicação Fitbit no Android e no iOS. Isto não deve afetar muitos utilizadores dada a ubiquidade dos smartphones, mas um conjunto de pessoas será, sem dúvida, afetado.

Fitbit irá também remover a transferência de música

O que pode ser um problema maior com a eliminação do Fitbit Connect é como pode ser utilizado para sincronizar ficheiros de música e listas de reprodução para smartwatches para reprodução local, offline.

A 13 de Outubro de 2022 será removida a opção de transferir as listas de reprodução para o seu relógio Fitbit através do seu computador. Pode continuar a reproduzir música pessoal armazenada no seu relógio e transferir música para o seu relógio com a aplicação Deezer e a aplicação Pandora.

A única opção oferecida é serviços de streaming, que não têm propriamente o maior número de utilizadores. Enquanto isso, é improvável que dispositivos Fitbit existentes (e mais antigos) sejam atualizados com novas aplicações de música, como o YouTube Music, no futuro.

