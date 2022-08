Dica: aceda às informações de um voo através da Pesquisa do iPhone

Quando reservamos um voo, a companhia garante que temos acesso a toda a informação relativamente a ele. No entanto, caso queira um atalho para lá chegar ou até queira consultar a informação relativa a outro voo, que não um seu, saiba que pode fazê-lo no iPhone.

Siga para o artigo e tenha acesso a informações de uma determinada viagem através da Pesquisa.

Em altura de férias, o avião é um dos meios de transporte prediletos para chegar aos destinos. As informações gerais dos voos não são confidenciais e, por isso, é possível aceder-lhes de várias formas. Além da companhia aérea, existem várias aplicações capazes de fornecer mapas de voo em tempo real, bem como os pormenores relativamente a ele. Além disso, também é possível aceder à informação através do browser.

Ora, hoje, mostramos-lhe como pode ter acesso aos detalhes gerais de um voo, através da Pesquisa no iPhone.

Detalhes de um voo através da Pesquisa do iPhone

No ecrã principal, deslize para a direita para aceder ao menu de Atalhos no qual encontra a barra de Pesquisa.

Digite o número do voo sobre o qual pretende obter informações.

Clicando nesse resultado que surge no topo da pesquisa, poderá aceder a todas as informações gerais do voo, como a hora de partida, de chegada e a duração. Além do estado da viagem, pode saber também onde será feita a recolha de bagagem.

Embora surja em jeito de curiosidade, a verdade é que aceder às informações do voo desta forma poderá ser mais prático para uma consulta rápida sem precisar de aceder a aplicações extra.

Leia também: