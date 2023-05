Vodafone vai despedir 11.000 pessoas em três anos para “recuperar a competitividade”

Infelizmente têm sido uma constante as notícias de despedimentos no mundo tecnológicos levados a cabo por algumas das mais importantes empresas do setor. Mais recentemente também a Vodafone informou que irá despedir cerca de 11 mil trabalhadores, sendo que esta decisão faz parte de uma estratégia e plano de reestruturação da empresa britânica.

Vodafone vai despedir 11 mil trabalhadores nos próximos 3 anos

Segundo as informações recentes, nesta terça-feira (17) o grupo de telecomunicações Vodafone anunciou que irá despedir 11 mil dos seus trabalhadores durante os próximos três anos. Esta estratégia faz parte de um plano de reestruturação da empresa, uma vez que o desempenho foi considerado pela atual presidente executiva da marca, Margherita Della, como sendo "não suficientemente bom".

Segundo o que a executiva anunciou num comunicado, este plano pretende "simplificar a organização para recuperar a competitividade". Foi também anunciado que os resultados financeiros referentes ao período de 2022/2023 mostram uma estagnação das receitas na ordem dos 45,7 mil milhões de euros.

O anterior presidente executivo da Vodafone, Nick Read, saiu do cargo de liderança em dezembro do ano passado, sendo mencionado o fraco desempenho de resultados. Margherita Della assumiu então funções de presidente interina e a sua confirmação como diretora executiva aconteceu no passado mês de abril.

Esta é considerada como uma das maiores ondas de despedimentos na história da popular empresa de telecomunicações. No entanto, para já, ainda não se sabe quantos funcionários da Vodafone em Portugal serão efetados por esta decisão, contando que a mesma emprega no nosso país cerca de 1.400 trabalhadores.

A marca com sede em Londres segue os mesmos passos de vários grandes nomes do mundo tecnológico, como a Microsoft, Intel, IBM, Google, Amazon, entre muitos outros.