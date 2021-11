Alemanha está a considerar confinamento total e obrigatoriedade da vacina

Assim como a Áustria, a Alemanha tem uma das taxas de vacinação mais baixas da Europa, com 68% da população vacinada. Nesse sentido, o governo quer estreitar as medidas de prevenção, estando a considerar um novo confinamento e a obrigatoriedade da vacina contra a COVID-19.

O ministro da saúde alemão alertou os cidadãos, dizendo que, até ao final do inverno, quase toda a gente na Alemanha estará “vacinada, recuperada ou morta”.

A Chanceler cessante, Angela Merkel, apelou aos chefes dos 16 estados da Alemanha para que definissem medidas mais restritas, uma vez que grande parte deles foi livre de determinar as próprias medidas COVID-19. Aliás, o ministro da saúde alemão, Jens Spahn, alertou os cidadãos: “praticamente toda a gente na Alemanha estará vacinada, recuperada ou morta.”

Com uma das taxas de vacinação mais baixas da Europa, e com os casos de infeção a aumentar descontroladamente, a Alemanha está preparada para estreitar as medidas. Afinal, na semana passada, o governo, juntamente com os estados federais, decidiu aumentar as restrições nacionais, que entrariam em vigor conforme a taxa de hospitalização no respetivo estado.

De acordo com a Reuters, o ministro da saúde da Alemanha também já alertou os cidadãos para o sufoco hospitalar, observando que estão a deslocar pacientes “à medida que as unidades de cuidados intensivos estão cheias” - situação que não afeta apenas os pacientes com a COVID-19.

Mais do que isso, as autoridades alemãs têm considerado tornar a toma da vacina obrigatória, tendo já incentivado aqueles que não foram vacinados, bem como confinar o país. Este tem uma das taxas de vacinação mais baixas da Europa, com apenas 68% da população totalmente vacinada. Até agora, quase 100.000 pessoas morreram com a COVID-19, na Alemanha.

A dualidade da vacinação obrigatória na Alemanha e no mundo

Embora os especialistas levantem questões éticas relativamente à obrigatoriedade da toma da vacina, alguns países têm desconsiderado essas preocupações a favor do benefício global conferido pela vacina contra a COVID-19.

Chegámos a um ponto em que devemos dizer claramente que precisamos de uma vacinação obrigatória de facto e de um confinamento para os não vacinados.

Escreveu Tilman Kuban, líder juvenil da Christian Democratic Union, no jornal Die Welt, acrescentando que 90% dos doentes, nas unidades de cuidados intensivos, infetados com a COVID-19 não estão vacinados.

Mais do que isso, referiu que os não vacinados estão a levar a Alemanha ao “desespero”, e que a população não poderá correr o risco de ter de ficar “fechada à chave todos os invernos”.

Em Portugal, o país com uma das maiores taxa de vacinação no mundo, a obrigatoriedade da toma da vacina ainda não foi colocada pelas autoridades, mas as medidas restritivas estão novamente em avaliação perante o aumento de casos e de internamentos. Hoje mesmo é previsto que se atinjam os 3000 casos de infetados, um valor que já não era registado desde agosto.

