Dois meses após o lançamento, iPhone 13 perde menos valor do que qualquer outro iPhone

O iPhone 13 apareceu numa altura em que o iPhone 12 batia recordes de vendas e o mundo enfrentava uma nova realidade de falta de componentes. Contudo, apesar de muitos não verem grandes novidades neste novo smartphone, ele tem-se conseguido impor e atualmente é o iPhone que menos valor perdeu dois meses depois do seu lançamento.

Quem o afirma é a pesquisa da SellCell. Os dados apresentados revelam que a linha do iPhone 13, depois de 60 dias no mercado, não se desvalorizou tanto quanto o esperado.

iPhone 13 foi o que menos desvalorizou

Os dados de 45 fornecedores indicam que o iPhone 13 manteve o seu valor melhor do que qualquer outro smartphone da Apple nos primeiros dois meses após o lançamento.

Segundo o que nos mostra a SellCell, os modelos do iPhone 13 sofreram desvalorização de apenas 25,5%, em média. Para referência, o intervalo do iPhone 11 caiu 44,6% do seu valor no mesmo período de tempo após o lançamento. Da mesma forma, os modelos do iPhone 12 também perderam 41% do seu valor de revenda nos primeiros dois meses no mercado.

Um mês depois do seu lançamento, o valor do smartphone da Apple mais recente caiu 24,9%, e no outro mês a seguir, desvalorizou 25,5%. Portanto, em média, os modelos do iPhone 13 sofreram desvalorização de apenas 0,6% entre o primeiro e o segundo mês após o lançamento. Curiosamente, alguns modelos do iPhone 13 recuperaram o valor perdido após a queda inicial quando foram lançados.

A variante de 1 TB do iPhone 13 Pro Max recuperou 1,4% do seu valor, enquanto o modelo de 512 GB recuperou 1,7% e o modelo de 128 GB recuperou 1,8% dos seus valores. O iPhone 13 Pro avançou ainda mais e o modelo de 128 GB recuperou 2% do seu valor inicial, enquanto o modelo de 256 GB recuperou 4,6% do valor inicial de venda.

De todas as variantes do iPhone 13, o iPhone 13 mini foi o que mais se depreciou. Na variante de 128 GB, o mini desvalorizou 5%, e o modelo de 256 GB caiu 7,5% no seu preço de revenda nos primeiros dois meses após o lançamento. No entanto, o modelo de 512 GB do iPhone 13 mini recuperou 4% do seu preço.

iPhone é o que perde menos valor de todos os smartphones do mercado

A SellCell observou que o iPhone tem a melhor retenção de valor do que qualquer outra marca de smartphone num período de 12 meses. Segundo a empresa, “este nível de depreciação é inédito” e especulou que os modelos do novo smartphone da Apple poderão recuperar ainda mais do seu valor até o final deste ano, porque a Apple provavelmente não atenderá à forte procura tão cedo.

A empresa de análise de mercado atribui a fantástica retenção do valor do iPhone 13 à sua escassez no mercado e à "procura sem precedentes". A necessidade foi alimentada pela crise de saúde global e pela escassez de chips que afetou praticamente todos os setores.

Além disso, o relatório diz que a procura não deve diminuir, já que a Apple supostamente cortou a produção do iPhone em 20%.