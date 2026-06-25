Apple dá sinal verde ao iPhone Ultra 2, o segundo dobrável da empresa

A Apple poderá já estar a trabalhar na próxima geração do seu iPhone dobrável. Uma nova informação divulgada por uma fonte conhecida da indústria indica que o alegado iPhone Ultra 2 recebeu autorização para avançar para a fase de desenvolvimento.

Ecrã poderá manter tecnologia da primeira geração

De acordo com uma nova publicação do conhecido leaker chinês Digital Chat Station na rede social Weibo, a Apple terá aprovado oficialmente o desenvolvimento do chamado "iPhone Ultra 2". Caso a informação se confirme, este será o segundo smartphone dobrável da empresa.

Segundo a mesma fonte, o equipamento deverá recorrer ao mesmo ecrã utilizado pela primeira geração do dispositivo dobrável, cuja apresentação é apontada para os próximos meses.

Os rumores indicam que o primeiro iPhone dobrável contará com um painel OLED flexível de 7,8 polegadas fornecido pela Samsung. Este componente deverá destacar-se por uma construção mais avançada, que elimina uma das camadas habitualmente presentes nos ecrãs deste tipo.

Em vez disso, a camada responsável pela filtragem de cor será integrada diretamente na estrutura do painel. Esta abordagem permite reduzir a espessura do ecrã, diminuir o peso do equipamento e melhorar a eficiência energética.

Segundo iPhone dobrável poderá chegar em 2027

Recentemente, Mark Gurman, jornalista da Bloomberg conhecido pelas suas previsões sobre a Apple, afirmou que a segunda geração do iPhone dobrável poderá chegar ao mercado no outono de 2027.

Na mesma altura, a empresa deverá também apresentar modelos especiais para assinalar o 20.º aniversário do iPhone. Entre os nomes apontados para esses equipamentos encontram-se o iPhone 20 Pro e o iPhone 20 Pro Max.

A publicação de Digital Chat Station refere ainda que o alegado iPhone Air 3 ainda não entrou na fase de protótipo. O avanço deste projeto poderá depender do desempenho comercial do futuro iPhone Air 2, previsto para a primavera de 2027.

Os rumores sugerem que o iPhone Air 2 deverá introduzir uma segunda câmara traseira e oferecer melhorias na autonomia da bateria.

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