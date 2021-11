Game Boy Advance a executar jogos da PlayStation? Sim, é possível

Calma... claro que para que seja possível um Game Boy Advance executar jogos da PlayStation há-de haver alguma coisa que o permita, extra ao funcionamento normal da consola.

E isso foi possível graças à criação de mods, e também alguma arte de eletricista à mistura, vindas da mão de um jogador e modder aventureiro. Vamos então ficar a conhecer melhor este projeto.

Tal como aqui já referimos, o Game Boy Advance está entre as 10 consolas de videojogos mais vendidas em todo o mundo. De acordo com os dados, esta consola que já completou 20 anos de idade vendeu 81,51 milhões de unidades.

Contudo, apesar de ter deixado de receber jogos no ano de 2008, tal não significa que não continue a ser um equipamento popular. E há quem até vá mais longe e transforme o GBA numa máquina um pouco mais poderosa.

Modder faz com que jogos da PlayStation rodem no Game Boy Advance

O modder Rodrigo Alfonso agarrou no seu Game Boy Advance e tratou de criar uma mod para que a consola da Nintendo conseguisse correr jogos da PlayStation 1 da Sony. Claro que também foram feitas algumas alterações ao nível do hardware, pois a máquina do GBA não tem poder para executar o processamento gráficos, por exemplo para jogos 3D.

Alfonso configurou um emulador da PlayStation 1 através de um Raspberry Pi 3 e colocou tudo dentro de uma placa. Portanto, o ecrã da consola da Nintendo exibe os jogos da PS1 e o jogo acontece através dos botões do Game Boy Advance.

Veja o vídeo onde todo o desenvolvimento é explicado:

O modder também fez overclock ao processador do GBA de forma a garantir uma maior estabilidade, embora tenha referido que essa é uma alteração opcional. Alfonso instalou ainda um ecrã retroiluminado, uma vez que o ecrã original da consola da Nintendo não é capaz de gerar essa iluminação.

Em suma, foi necessária muita criatividade, conhecimento e também alguns furos e soldas. Claro que a experiência de jogo se torna muito mais limitada no Game Boy Advance, mas deu para ter uma ideia com exemplos como Spyro the Dragon e Crash Bandicoot.