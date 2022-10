A Lufthansa está ou não está a proibir os AirTags nas bagagens?

Surgiram recentemente algumas notícias onde é indicado que a companhia aérea Lufthansa proibiu o transporte do dispositivo de localização AirTag da Apple dentro da bagagem. A informação partiu mesmo de uma mensagem na conta do Twitter da empresa. Contactada sobre o assunto, a transportadora aérea respondeu a dizer que não tinha "proibido os AirTags e que não existe qualquer orientação ou regulamento da Lufthansa para proibir os AirTags".

Apesar de não visar diretamente qualquer dispositivo em particular, existe um regulamento permanente da ICAO (Organização Internacional da Aviação Civil) sobre tais dispositivos, mas isto não tem nada a ver com a Lufthansa ou qualquer outra transportadora. Então, em que ficamos?

Uma vez que os AirTags permitem aos passageiros vigiar a localização da bagagem despachada após esta ter sido registada, o pequeno dispositivo de monitorização tornou-se uma adição popular ao conteúdo da bagagem despachada de muitos viajantes.

Há já muitos relatos de malas perdidas pelas empresas transportadoras e recuperadas pelos proprietários (ou pela polícia) graças à localização fornecida pelos AirTags.

Como tal, as companhias aéreas estão a começar a perceber que este dispositivo de localização permite ao passageiro confirmar que a sua mala desapareceu mesmo antes deste ter saído da porta do avião (como já aconteceu).

Há já alguns relatos interessantes sobre estes dispositivos e a maneira como ajudam as pessoas. Um passageiro contou que um amigo, piloto de uma grande companhia aérea europeia, partilhou com ele que se estava a preparar para o "pushback" (procedimento pelo qual um avião é rebocado desde a porta de embarque, até à taxiway) e a tripulação de cabine transmitiu uma mensagem invulgar de um passageiro a bordo.

Segundo o piloto, o passageiro afirmava que a sua bagagem registada não estava a bordo e que tinha de ser carregada, ou que ele próprio iria buscar a mala para dentro do avião. Uma situação que poderia facilmente transformar um voo que estava programado para partir a horas, num voo que agora atrasado.

Mas o que diz o regulamento sobre estes dispositivos?

Segundo informações e mesmo depois da empresa ter tweetado sobre o assunto, dizendo expressamente "Lufthansa is banning activated AirTags from luggage...", a explicação remete para a regra geral da IATA.

Assim, a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) estabelece as regras para o que pode e não pode ser transportado a bordo e publica-as no seu manual "Regulamento de Mercadorias Perigosas". Se uma política existente da IATA for considerada insuficientemente robusta, as companhias aéreas podem fazer pequenas alterações às suas próprias políticas.

Quando se trata do transporte de dispositivos eletrónicos portáteis, os conselhos aos passageiros da Lufthansa espelham os da IATA.

Assim, sem entrar nas especificidades da bateria que alimenta o AirTag, a política da IATA afirma inequivocamente que, "os dispositivos na bagagem registada devem ser completamente desligados".

Durante a recente época alta de viagens na Europa, a escassez de pessoal nos aeroportos e nas companhias aéreas separou muitos passageiros das suas bagagens despachadas. As regras da IATA sobre mercadorias perigosas para o transporte de dispositivos eletrónicos portáteis não sofreram alterações, nem a Lufthansa fez qualquer alteração aos mesmos.

Antes dos AirTags

Em 2016, as companhias aéreas da Star Alliance e a RIMOWA estabeleceram uma parceria para lançar uma mala com uma etiqueta eletrónica incorporada. Depois, tiraram silenciosamente o produto do mercado devido a preocupações com o incêndio das baterias.

Na altura, a RIMOWA, uma marca alemã de bagagem de luxo, e a Lufthansa colaboraram para criar uma gama exclusiva de malas que facilitaria a experiência de check-in dos passageiros. As malas de alumínio e policarbonato da RIMOWA deveriam ser redesenhadas com uma etiqueta de bagagem eletrónica integrada alimentada por um visor E Ink Mobius.

Os passageiros podiam usar a aplicação da Lufthansa para fazer o check-in das suas malas via Bluetooth, que ligava a sua etiqueta inteligente à companhia aérea e o seu bilhete de avião. A Lufthansa imprimiu então os seus bilhetes de bagagem, que incluem o seu destino, detalhes, e uma faixa alfandegária da UE. Limitada ao voo da Lufthansa, foi a primeira vez que tal tecnologia foi utilizada.

Dois anos mais tarde, a etiqueta eletrónica de bagagem que a RIMOWA introduziu parecia estar a terminar prematuramente a sua existência, uma vez que o fabricante de malas já a tinha removido da sua nova coleção.

A tecnologia da Rimowa Electronic Tag, particularmente a fonte de energia da bateria, tinha sido uma causa de disputa entre as companhias aéreas. Muitas companhias aéreas, de acordo com os proprietários, exigiam-lhes que removessem as baterias antes que a mala eletrónica fosse verificada.

Por volta de 2018, a SAS também realizou ensaios utilizando um tipo semelhante de etiqueta eletrónica de mala, mas abandonou a ideia. Antes da entrada em cena das AirTags, dizia-se que a RFID era a tecnologia futura para localizar a bagagem.

Recentemente, a Qantas introduziu a sua Q Bag Tag, uma etiqueta de mala permanente que permite aos clientes QF despachar facilmente a sua bagagem quando voam dentro da rede doméstica da companhia aérea. É uma ideia que outras companhias aéreas devem seguir.

Além de acrescentar uma fonte de receitas extra com a venda das etiquetas, a Qantas utiliza a etiqueta também para fins de branding. Portanto, os AirTags podem ou não ser usados?