Certamente que conhece, ou pelo menos já ouviu falar, do Mortal Kombat. Trata-se de um dos jogos mais clássicos e antigos do mundo tecnológico que ainda resiste e que é jogado por milhões de pessoas nos quatro cantos do mundo.

Mortal Kombat foi lançado em 1992 e celebra agora 30 anos de existência. A atual dona Warner Bros. Games comemorou a data ao partilhar o vídeo especial sobre o jogo e outras ofertas.

Mortal Kombat foi lançado há 30 anos!

Este é, sem dúvida, um dos jogos de combate mais populares de sempre. Para quem, como eu, começou a ter computador na altura em que os mesmos eram uma novidade e que desde cedo mergulhou no mundo dos videojogos, certamente que este e outros títulos lhe trazem saudades, nostalgia e, acima de tudo, boas memórias de diversão e adrenalina.

Mortal Kombat foi lançado no dia 8 de outubro de 1992 e rapidamente conquistou a atenção dos gamers. Caracteriza-se por ser um jogo de luta com movimentos de artes marciais, mas os aspetos pelo qual é mais conhecido é, sem dúvida, as Fatalidades (Fatality!) e, claro está, o clássico "Finish him".

O jogo foi criado pelo estúdio de Chicago Midway Games, mas depois da falência da empresa, em 2011, a saga foi adquirida pela Warner Bros, a qual detém atualmente os direitos dos títulos.

Até ao momento, já foram lançadas várias versões do jogo, sendo que o último é o Mortal Kombat 11, o qual foi o mais vendido da saga num curto espaço de tempo, tendo mais de 15 milhões de cópias vendidas. Ao todo, o jogo já vendeu mais de 80 milhões de unidades em todo o mundo e recebeu vários prémios como os da Academy of Interactive Arts & Sciences e The Game Awards.

Para assinalar esta nobre data, a Warner Bros partilhou um vídeo onde é feito um apanhado das várias versões do jogo até ao momento.

Para assinalar a data dos 30 anos, os jogadores do Mortal Kombat Mobile podem também resgatar ofertas ao fazer login todos os dias de 7 a 14 de outubro.

Jogaram ou jogam Mortal Kombat?