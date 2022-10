Quer ter um cartão de visita digital? Crie um código QR

Os códigos QR (Quick Response) são hoje em dia amplamente usados para as mais diversas situações. Encontrámo-los em produtos à venda, em faturas, em livros, em sites e a sua funcionalidade pode ser variada.

Hoje ensinamos como podem ter um cartão de visita digital criando simplesmente um código QR.

Código QR: O que podemos fazer com este elemento gráfico?

Um código QR é uma versão bidimensional do código de barras, composto de padrões de pixeis em preto e branco. Um código QR pode ser para linkar para um determinado conteúdo, para acesso a uma rede Wi-Fi, para estabelecer uma chamada, para acesso a redes sociais, para entrar num grupo de WhatsApp, etc.

Como podem ver pela imagem seguinte, as opções são vastas. Hoje vamos ensinar como podem criar um cartão de visita digital e para isso, usando, por exemplo, o site QR.io, vamos escolher a opção V-card.

Depois basta preencher os dados solicitados e podem pedir de imediato a geração do QR carregando no botão à direita Generate QR Code.

Quem pretender pode personalizar o código QR criado. Para tal basta que aceda a Options e escolha a cor de background e afins. Pode inclusive mudar a forma do QR.

Outra opção interessante é a possibilidade de incluir um logo no próprio QR. O utilizador pode submeter um imagem com o seu logo ou então escolher um dos que são disponibilizados.

Por fim, mas não menos importante, a possibilidade de incluir uma legenda. Esta legenda pode também ser personalizada.

Só mesmo para terminar, se se registar no site pode fazer o tracking no que diz respeito a acessos. Este serviço pode ser utilizado durante 7 dias gratuitamente (podendo assim criar os códigos QR que pretender). No entanto, há outros serviços na internet que são gratuitos como é o caso do me.qr, qrcode-monkey, entre outros. Experimentem!