Boston Dynamics não quer o Spot envolvido em jogo de paintball

O Spot é já um cão muito famoso. Apesar de não lhe encontrarmos o perfil de animal de estimação que admiramos, tornou-se útil em várias áreas e já protagonizou alguns momentos impressionantes. Por exemplo, o robô da Boston Dynamics já comemorou o ano novo com uma dança, patrulhou ruas, pastoreou ovelhas e até já integrou uma equipa na central nuclear de Chernobil.

Para aumentar a sua lista de talentos e aptidões, uma galeria de arte dos EUA decidiu realizar um jogo de paintball, no qual os participantes controlam o Spot, numa galeria de arte simulada. Contudo, a Boston Dynamics não se mostrou agradada e teceu críticas ao projeto.

Spot envolvido em projeto de paintball desagrada fabricante

Começou ontem um projeto desenvolvido pela MSCHF que coloca o cão robô da Boston Dynamics num cenário bastante diferente daqueles em que esteve inserido anteriormente. Se outrora o Spot foi utilizado para patrulhar ruas, pastorear ovelhas, ou integrar equipas numa central nuclear, a partir de ontem passou a estar também equipado com uma arma de paintball nas costas, à luz do projeto Spot’s Rampage.

Numa tentativa de inovação, uma galeria de arte americana começou ontem um projeto que permitirá às pessoas controlarem um Spot, remotamente, numa galeria de arte simulada. Contudo, esse Spot terá às costas uma arma de paintball. A oportunidade está disponível através de um website e as pessoas são escolhidas aleatoriamente a cada dois minutos.

Apesar de ter aberto o seu robô ao público, para a finalidade que o mercado quisesse, A Boston Dynamics teceu críticas a este projeto da MSCHF. Aliás, alegou que a galeria de arte está a dar um “uso provocador” ao Spot.

Além disso, avisou que se o espetáculo for efetivamente realizado, a garantia da máquina poderá ser anulada.

Falámos com a Boston Dynamics e eles detestaram a ideia. Disseram que nos dariam mais dois Spots de graça se tirássemos a arma. Isto só nos fez querer isto ainda mais.

Respondeu a galeria na sua área de FAQ (ou seja, questões feitas frequentemente).

Boston Dynamics: Fabricante do Spot quer desassociar-se dos militares

Pelo que se sabe, o contrato do Spot estipula que o cão deve ser usado “em conformidade com a lei, não podendo ser utilizado para prejudicar ou intimidar pessoas ou animais”. Aliás, os 400 robôs que a empresa vendeu no último ano estão a ser utilizados numa série de indústrias, como construção, mineração e energia nuclear, além de serem sempre mostrados a fazer tarefas beneficentes.

Contudo, a MSCHF argumenta que o Spot, assim como outros robôs semelhantes, serão provavelmente utilizados em contexto militar.

Afinal, ainda que a Boston Dynamics esteja a tentar distanciar-se dessa imagem, a investigação original da empresa foi financiada pelo meio militar.

Leia também: