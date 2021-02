Marte tem duas luas estranhas, mas no início eram uma só… que se passou?

Pouco se conhece de Marte, mas a ambição é fazer do planeta uma “segunda casa” para os humanos. Pelo menos os planos mostram que o planeta vermelho poderá ser importante para a expansão espacial dos terráqueos. Assim, o planeta está ser estudado e com cada vez mais tecnologias. Sabia-se tinha duas luas estranhas, mas agora um novo estudo levanta outras questões e refere que no início essas luas eram a mesma!

Tal como a Terra, Marte poderá ter tido apenas uma lua, mas algo esmagou o satélite natural partindo-o nas duas luas que conhecemos hoje.

Marte: A teoria da lua esmagada

Num estudo publicado na segunda-feira na revista Nature, os cientistas explicaram como utilizaram os padrões orbitais das luas Fobos e Deimos com dados sísmicos da missão InSight da NASA para criar uma simulação de onde os seus caminhos começaram, como uma máquina do tempo digital.

Quando olharam suficientemente para trás, indicaram as órbitas uma vez intersectadas, dando origem à nova teoria da lua esmagada.

Enquanto muitas luas do nosso sistema solar são corpos esféricos como a nossa própria Lua, Fobos e Deimos não são. As luas marcianas são bastante irregulares. São realmente coisas parecidas com batatas. Não se assemelham à nossa Lua.

Explicou Amirhossein Bagheri, autor principal do estudo e investigador de doutoramento no Instituto de Geofísica, ETH Zurique.

O que têm de especial Fobos e Deimos?

Estes satélites naturais de Marte, Fobos e Deimos, são muito pequenos. O astro maior, Fobos, tem um aspeto algo esférico, imperfeito, e é cerca de 157 vezes menor do que a Lua da Terra. Possui uma circunferência equatorial com cerca de 70 km. Face ao seu irmão mais novo, Deimos, Fobos é 7,4 vezes mais massivo. Contudo, ambas são muito menos densas do que a nossa Lua.

Assim, isso pode dizer-nos que os seus interiores são mais porosos e possivelmente fraturados, um facto extraído da grande Cratera Stickney de Fobos.

Depois da missão Viking nos anos 70, houve quase consenso de que Fobos e Deimos eram asteroides capturados.

Disse Bagheri, apontando que Fobos e Deimos eram asteroides a viajar através do nosso sistema solar que estavam presos na órbita de Marte.

O problema é que as órbitas das luas não se alinham com esta teoria. Isto porque, se de facto fosse um asteroide apanhado por Marte, este deveria ter uma órbita alongada.

Esperamos que a órbita seja realmente excêntrica, mas não é o caso das luas marcianas. Elas são bastante circulares.

Disse Bagheri.

Luas marcianas poderão ter outra origem que não um asteroide

Estas luas, não só têm as órbitas circulares, como também acontecem em torno do equador de Marte. Este é o comportamento que se esperaria ver das luas que foram formadas ao lado ou de um planeta em rotação – chamado “in situ” (latim para “no local”). Os asteroides, entretanto, podem começar a orbitar um planeta a uma grande variedade de ângulos e provavelmente não estariam tão perto do equador como Fobos e Deimos estão.

No caso que nos diz respeito, acredita-se geralmente que a Lua da Terra se formou após a Terra ter sido atingida por algo aproximadamente do tamanho de Marte há 4,5 mil milhões de anos.

O impacto deu origem a um monte de detritos fundidos, que giraram à volta da Terra em rotação e eventualmente formaram a nossa simpática Lua redonda, com a sua órbita circular equatorial.

Viagem através da máquina do tempo orbital

Fobos e Deimos não estão trancados a uma certa distância de Marte. Fobos, a lua mais próxima, aproxima-se lentamente de Marte a uma velocidade de cerca de dois metros por ano. Deimos, por outro lado, está a afastar-se de Marte a vários centímetros por ano.

Tendo isso em consideração, juntamente com outros fatores complexos, a equipa foi capaz de criar a simulação.

Acontece que a dada altura, as órbitas de Fobos e Deimos cruzaram-se ou estiveram extremamente próximas, o que nos dá uma oportunidade de pensar que são provavelmente restos de um corpo maior.

Michael Efroimsky, cientista investigador do Observatório Naval dos EUA.

Segundo o cientista, se o impacto tiver sido intenso, o corpo parental poderá ter acabado por se desintegrar. Se não tiver sido muito intenso, é possível que se tenha dividido em dois grandes pedaços, um dos quais caiu um pouco mais perto de Marte e o outro girou um pouco mais para fora.

Algumas peças-chave para montar o puzzle da simulação foram os interiores de Marte e as luas.

Ainda não há muita informação sobre Fobos e Deimos, porque não temos naves espaciais sobre eles. Contudo, temos novas informações sobre Marte da sonda InSight da NASA, que mede a atividade sísmica. Assim, recorrendo aos dados da sonda, os cientistas podem fazer um mapa das profundezas do interior do planeta.

Esta informação emparelhada com cálculos de marés ajuda a criar uma simulação mais precisa.

Amadurecer e fortificar a teoria

Para tornar a teoria da lua esmagada mais sólida, são necessárias mais provas que definam com maior precisão Fobos e Deimos, dois corpos que não viram nenhum visitante nas suas superfícies.

Claro que a forma mais fiável de testar a nossa teoria seria ter algumas sondas geológicas. Isso seria absolutamente maravilhoso.

Disse Efroimsky.

Felizmente, uma missão, com o nome Martian Moons Exploration da Agência de Exploração Aeroespacial Japonesa, irá investigar ambas as luas. O plano é o lançamento desta missão acontecer em meados da década de 2020. Também irá trazer para a terra uma amostra de Fobos, se tudo correr bem.

Portanto, se os instrumentos da missão forem suficientemente precisos e as forças das marés forem suficientemente grandes (o que Bagheri pensa que são), poderão compreender melhor os interiores das luas.

