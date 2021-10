Amazon poderá estar a equipar frigoríficos inteligentes com câmaras

A Amazon tem, frequentemente, alargado as suas áreas de atuação. Agora, um novo relatório revela que poderá estar a desenvolver frigoríficos inteligentes, equipando-os com câmaras.

Para isso, a Amazon estará a adaptar a tecnologia utilizada nas suas lojas a funcionar sem caixas.

Um novo relatório da Insider revelou que a Amazon poderá estar a desenvolver frigoríficos inteligentes, e a equipa-los com câmaras. Então, segundo o relatório, os novos equipamentos serão capazes de garantir uma panóplia de funções. Tendo em conta a azáfama do dia a dia, estas poderão ser bastante pertinentes.

As câmaras instaladas nos frigoríficos inteligentes da Amazon, que seguem a mesma tecnologia que as das lojas sem caixa da empresa, poderão vir a digitalizar o seu conteúdo e perceber os produtos que ainda podem ser consumidos, bem como os que estão a expirar, notificando o utilizador, para que possa comprar o que estiver em falta.

Frigoríficos com câmaras da Amazon poderão aliar-se ao dia a dia dos utilizadores

Os frigoríficos inteligentes poderão fornecer informação nutricional sobre os produtos que constem dentro deles, bem como sugestões de receitas, para ajudar o utilizador a gastar os ingredientes que estejam perto de expirar.

Além das possíveis funções, o relatório levanta a probabilidade de os frigoríficos inteligentes estarem associados aos serviços de compra da empresa, como Amazon Fresh, por forma a facilitar a entrega de encomendas de mercearia que poderão ser feitas através do próprio frigorífico.

No mesmo relatório, a Insider revela que a Amazon pretende fazer uma parceria para fabrico com uma empresa de eletrodomésticos, e que uma equipa internacional de cerca de 100 pessoas tem vindo a trabalhar no frigorífico da empresa desde há dois anos, com valores de investimento a rondar os 50 milhões de dólares por ano.

Não sendo o relatório oficial e não tendo a Amazon tecido quaisquer comentários relativamente aos “rumores”, é incerto se os frigoríficos inteligentes equipados com câmaras chegarão, efetivamente, às mãos (e às cozinhas) dos consumidores.