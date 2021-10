Comunicação da EA Sports a todos os fãs de FIFA 22

Aos fãs de futebol de todo o mundo,

Foram duas semanas emocionantes para a EA SPORTS, já que lançámos oficialmente FIFA 22. Estamos muito orgulhosos do jogo deste ano, e adoramos ver o entusiasmo dos jogadores de todo o mundo à medida que entram na experiência.

Desde o lançamento, já tivemos 9,1 milhões de jogadores a juntarem-se ao jogo, 7,6 milhões de esquadrões ultimate team criados e 460 milhões de jogos jogados. Vamos continuar a oferecer experiências incríveis ao longo desta temporada, mas primeiro - um sincero obrigado à nossa incrível comunidade de fãs de futebol.

Enquanto estamos apenas no início da nossa jornada com vocês no jogo deste ano, também estamos focados para onde iremos a partir daqui.

Estamos aqui para criar as melhores experiências para os fãs de futebol em qualquer lugar. Para isso, começamos por ouvir os nossos jogadores. Ouvimos consistentemente que o que mais importa é o crescimento da comunidade global, a criação de experiências inovadoras de futebol em novas plataformas, um compromisso com todos os níveis do desporto, incluindo as bases, e a aceleração da elevação do jogo feminino. Como resultado, temos uma visão clara para o futuro do futebol.

Ao longo de anos de construção da nossa franquia global, sabemos também que a autenticidade é essencial para a experiência. É por isso que focamos tanta energia na força coletiva de mais de 300 parceiros licenciados individuais que nos dão acesso a mais de 17.000 atletas em mais de 700 equipas, em 100 estádios e mais de 30 ligas em todo o mundo. Investimos continuamente nas parcerias e licenças que são mais significativas para os jogadores, e por isso, o nosso jogo é o único lugar onde podes jogar de forma autêntica na icónica UEFA Champions League, UEFA Europa League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga e LaLiga Santander, entre muitos outros. A amplitude das nossas parcerias e do nosso ecossistema de conteúdos licenciados permitir-nos-á continuar a trazer uma autenticidade inigualável nos nossos jogos de futebol da EA SPORTS, agora e durante muitos anos.

À medida que olhamos para o futuro, estamos também a explorar a ideia de renomear os nossos jogos globais de futebol EA SPORTS. Isto significa que estamos a rever o nosso acordo de direitos de nomeação com a FIFA, que está separado de todas as nossas outras parcerias e licenças oficiais em todo o mundo do futebol.

O futuro do futebol é muito grande e muito brilhante. A nossa prioridade é garantir que temos todas as oportunidades para continuar a oferecer as maiores experiências de futebol interativo do mundo. Obrigado, mais uma vez pelo teu apoio e feedback sobre o jogo deste ano. Estamos ansiosos para criar o futuro do futebol contigo.

Vemo-nos no campo.

Cam Weber, EA SPORTS Group GM