Google está a planear um novo campus no Silicon Valley

Se é fã de tecnologia e ao que a ela está associada, provavelmente, já ouviu falar do Silicon Valley - uma região na California que abriga muitas das empresas globais de tecnologia que tão bem conhece. Embora já possua instalações, a Google está a planear um novo campus na região.

A futura infraestrutura será, aparentemente, um centro de hardware.

Desde 2018, a Google gastou já mais de 389 milhões de dólares em terrenos, no norte de San Jose, na California, e tem vindo, desde então, a apresentar propostas preliminares, mas detalhadas, de planos para um novo espaço. Estes são apresentados como instalações de Investigação & Desenvolvimento e mostram um centro de operações de hardware, num novo campus tecnológico, separado e acessível ao público, no Silicon Valley.

O objetivo do projeto proposto é aumentar a segurança e a conectividade entre os edifícios e a comunidade envolvente.

Disse Vini Bhargava, um executivo do projeto da Google.

Segundo a CNBC, o chamado Midpoint – situado entre a sede atual da Google, em Mountain View, e o seu mega campus, em San Jose – será um campus tecnológico a abrigar cinco edifícios de escritórios, ligados através de uma ponte pedonal sobre uma estrada. Ao lado destes, serão erguidos três edifícios industriais da Google que abrigarão algumas operações para a sua divisão de hardware. Aqueles incluirão salas de reuniões, áreas lounge, pequenas cozinhas, plataformas de equipamento, tapetes rolantes, e um armazém de expedição.

De acordo com os planos a que a CNBC teve acesso, “o novo espaço interior será utilizado para armazenamento de dispositivos, distribuição e funções de apoio ao escritório". Mais do que isso, revelaram que albergará até 169 pessoas, embora o porta-voz da Google não tenha confirmado a informação. Por sua vez, o Midpoint acomodará, à partida, 3.500 funcionários.

Um novo campus mais sustentável

Um outro documento, também acedido pela CNBC, descreve um interior altamente dedicado à temática do mar. Além disso, revela que o estacionamento do local possui 794 lugares, tendo capacidade para albergar para de 20 camiões ou semirreboques, bem como várias estações de carregamento para carros elétricos. Por forma a reduzir as viagens de veículos únicos, o campus incluirá espaços para os funcionários estacionarem as suas bicicletas, bem como disponibilizará um serviço de transporte pendular.

O novo campus da Google surge na sequência da tentativa da empresa em abrir-se aos seus vizinhos que não estão associados à tecnologia. Segundo Bhargava, o projeto incorporará o paisagismo para áreas de reunião ao ar livre, por forma a servir os empregados no local. Para isso, propôs transformar estacionamentos de betão em locais verdes que reutilizem água, bem como plantar árvores para funcionar como sistemas naturais de arrefecimento e sombra.

[Tudo isto visa] melhorar o habitat da vida selvagem e as oportunidades de polinização.

À CNBC, a Google recusou-se a comentar a maioria dos detalhes que constam nos documentos do novo campus no Silicon Valley.

Google quer crescer no hardware

Segundo a CNBC, o novo campus da Google surge à medida que a Google investe, internamente, em hardware. Apesar de a unidade de hardware da empresa ter conseguido as receitas mínimas, comparativamente aos seus principais serviços, como o Search, o YouTube e a Google Cloud, os executivos esperam que, este ano, conquiste mais quota de mercado.

Recorde-se que a Google anunciou, recentemente, que irá abandonar os chips da Qualcomm, com o objetivo de criar os seus próprios.