Google Maps avisa os condutores sobre as taxas de emissão

A corrida pelo título de melhor aplicação de navegação está longe de acabar. Depois do Sygic ter lançado um seguro de viagem com cobertura COVID-19, a Google tentou pensar mais além na sua aplicação Google Maps.

O Google Maps irá agora avisar os condutores em Londres e outras cidades se vão entrar numa zona de baixas emissões com taxas ou multas.

Várias grandes cidades têm esquemas deste tipo para manter o tráfego poluente fora das suas zonas mais movimentadas. Mas, onde tais zonas começam, é muitas vezes pouco claro e podem apanhar multas tanto turistas como ocasionais motoristas locais.

Zonas onde terá o aviso

Para começar, o Google alertará os condutores que entram nas zonas de Amesterdão, Barcelona, Berlim, Londres e Paris. A Zona de Emissões Ultra Baixas de Londres (Ulez) cobre uma área com a maioria dos pontos turísticos e marcos históricos da cidade, desde:

Mayfair, no oeste, até Whitechapel, no leste;

Clerkenwell, no norte, para Lambeth, no sul.

Os condutores de automóveis mais antigos abaixo das normas de emissões modernas têm de pagar 14,75 euros na zona. E, até se expandir, em Outubro, aplica-se na mesma zona a taxa de congestionamento de 17,70 euros.

Na zona parisiense, os condutores sem um autocolante no para-brisas que certifique as suas emissões podem ser multados:

68 euros para automóveis;

135 euros para veículos maiores.

E Berlim tem um sistema semelhante.

Os alertas aparecerão ao planear uma viagem que passa por uma zona de baixas emissões e ao aproximar-se de uma zona enquanto já a caminho do destino.

Disse o Google.

Também se ligaram à informação oficial local, disse, acrescentando: "Com base nesta informação, os utilizadores impactados podem escolher um modo de transporte alternativo ou tomar outro itinerário". Outras aplicações, como o Waze, também propriedade da Google, já têm características para evitar zonas restritas em algumas cidades.

Google Maps está mais à frente?

Mas o Google Maps é a aplicação de navegação mais amplamente utilizada, com estimativas da sua quota de mercado variando entre pouco menos de 70% e cerca de 80%.

A empresa diz apoiar os esforços para reduzir a poluição do tráfego nas zonas mais urbanizadas e anunciou a mudança, em Março, juntamente com outras alterações planeadas, incluindo fazer da opção "amigo do ambiente" a rota padrão.