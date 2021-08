Preço dos discos rígidos sobe 18% e dos SSD até 7% no 1º semestre de 2021

Os utilizadores que se interessam pelo setor do hardware, estão sempre atentos às alterações de mercado. Seja ao nível de novos produtos, stock e preços dos equipamentos. Mas se está à procura de comprar um novo disco rígido, então fique a saber que as notícias não são nada animadoras.

De acordo com as informações reveladas pela Western Digital, ao longo do primeiro semestre de 2021, o preço dos discos rígidos aumentou 18% enquanto que o preço dos SSD subiu de 4% até 7%.

A Western Digital revelou o seu relatório de lucros do quatro trimestre do ano fiscal de 2021. Nos detalhes pudemos obter algumas informações acerca das vendas e dos preços nos HDDs e SSDs.

Neste trimestre, que terminou em maio de 2021, a empresa registou uma receita de 4,92 mil milhões de dólares, um aumento a rondar os 19% numa comparação trimestral e 15% em relação ao mesmo período de 2020. Além disso, a fabricante registou ainda um lucro líquido de 6,22 mil milhões de dólares, um incrível aumento de 216% face ao trimestre anterior e 320% numa comparação ano a ano.

Discos rígidos e SSD estão mais caros

Os principais negócios da Western Digital são as divisões SSD (NAND Flash) e HDD. O primeiro obteve uma receita de 2,4 mil milhões de dólares, um aumento de 11% mês a mês e 8% ano a ano. Estes valores foram conseguidos sobretudo por um aumento do preço médio de venda, entre 4% a 7% e aumento nos envios, cerca de 4% mês a mês.

Já no que respeita aos HDDs, este conseguiram uma receita de 2,5 mil milhões de dólares no trimestre. Ou seja, um aumento de 22% no trimestre e 28% em relação ao ano passado. O preço médio destes discos rígidos sofreu um significativo aumento de 19%, atingindo os 97 dólares, o maior valor dos últimos cinco trimestres.

Estes aumentos podem ser devidos à mineração da criptomoeda Chia, e também ao uso destes equipamentos em data centers.

Através destes resultados podemos ainda verificar que a venda de SSDs tem aumentado, mas o maior volume continua a estar do lado dos discos tradicionais. Para além disso, a taxa de crescimento dos SSDs tem sido um pouco lenta nos últimos 3 a 6 meses, mas também pode dever-se à escassez de componentes. Já os HDDs crescem consistentemente quer em vendas quer em preço.