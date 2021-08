Loja dos EUA já está a vender a gráfica MSI Radeon RX 6600 XT por 1.099,99 dólares

No final do mês de julho, a AMD anunciou oficialmente a sua placa gráfica Radeon RX 6600 XT. Pelas características, esta GPU deverá competir diretamente com a GeForce RTX 3060 da Nvidia.

A chegada deste equipamento às prateleiras está agendado para o dia 11 de agosto. No entanto o modelo personalizado MSI Radeon RX 6600 XT já se encontra à venda numa loja dos EUA por nada menos do que 1.099,99 dólares.

MSI Radeon RX 6600 XT à venda por 1.099,99 dólares

Apesar de já não faltar muito para que a mais recente placa gráfica da AMD chegue às prateleiras, esta ainda não foi lançada oficialmente. No entanto, e tal como já aconteceu com outros modelos, há lojas que já se anteciparam, mas com preços nada apelativos.

O feito foi descoberto na loja online norte-americana Newegg, onde se pode ver uma MSI Radeon RX 6600 XT Gaming à venda por 1.099,99 dólares, cerca de 935 euros. Relembramos que o preço recomendado pela AMD durante o anúncio desta GPU é de 379 dólares (~320 euros). Portanto estamos a falar de um valor três vezes superior ao recomendado.

De acordo com a loja, esta tem stock do equipamento e as gráficas serão enviadas da China, demorando entre 7 a 32 dias a ser entregues.

Assim sendo, e como já estamos quase perto do dia 11 de agosto, resta-nos esperar para saber a que preço vão realmente chegar estas GPUs às prateleiras. Mas, mesmo com a escassez de componentes, dificilmente este equipamento custará um valor tão alto como 1.000 dólares.

Especificações da Radeon RX 6600 XT

Esta GPU traz um chip gráfico Navi 23 XT com 2.048 processadores stream e um clock de 2.359 MHz e Turbo de 2.589 MHz.

Conta com 8 GB de memória GDDR6 de 16 GHz e uma interface de 128 bits, conseguindo uma largura de banda de 256 GB/s. A gráfica oferece ainda 32 MG de Infinity Cache e um consumo de energia de 160 W, requerendo assim um conector PCI-Express de 8 pinos.

Pode saber mais sobre esta placa gráfica aqui.