Google apresenta planos para um campus gigante e mais sustentável em San José

A fim de impulsionar empresas que estão a iniciar a sua atividade, associando-se e retirando o melhor da Google, a gigante das pesquisas dispõe de vários campus, pelo mundo fora. Assim, garante formações e portas para que os vários negócios que por lá passam tenham oportunidade de crescer e pôr em prática as suas ideias.

Pelo mundo, a Google conta com campus abertos em São Paulo, Londres, Madrid, Varsóvia, Tóquio, Tel Aviv e Seoul. Não ficando por aí, está a projetar um para instalar em San José.

Um novo campus no reportório global da Google

A Google divulgou algumas plantas e esboços do seu mais recente projeto. Construído em San José, o seu próximo campus terá cerca de 32 hectares e empregará 25 mil pessoas. Aliás, grande parte do projeto Downtown West será direcionado para residências e espaços públicos, incluindo centros de acolhimento infantil, projeções ao ar livre e estações de observação ambiental, para consciencialização.

Conforme divulgado, o objetivo deste novo campus é ser uma parte integrante da cidade em si e não apenas um espaço empresarial.

Milhares de conversas ajudaram-nos a aperfeiçoar o que realmente queremos num local, que era muito menos um campus empresarial e muito mais um bairro resiliente.

Disse Alexa Arena, responsável pelo local da Google em San José.

Aliás, a Google lançou, no mês passado, highlights sobre um campus tecnológico que será instalado em Mountain View, na Califórnia. De acordo com a gigante das pesquisas, serão convertidos cerca de 16 hectares de terreno num espaço que albergará residentes locais e empresários.

Desconstrução do típico espaço empresarial

Sendo este tipo de empreendimento sempre muito relacionado ao mundo empresarial, os residentes locais começaram a criticar o efeito, tanto das empresas de tecnologia, como da sua presença com campus como este. Assim, a solução das gigantes tecnológicas passou por afastar a sua abordagem do estilo tradicional e, consequentemente, a clara barreira que estabelecia com o público em geral.

Ou seja, como é já percetível nos esboços deste novo projeto em San José, a Google pretende aproximar os residentes locais e tornar o campus num verdadeiro bairro. Aliás, este novo conceito poderá atrair, beneficiando a própria Google, novos talentos inesperados.

O projeto apresentado pela Google propõe 30 edifícios e cerca de 4 mil habitações. Ademais, inclui espaços de escritório para organizações sem fins lucrativos e estacionamento para camiões.

Para ir ao encontro do objetivo da empresa, o campus contará com espaços públicos, espaços comerciais, um hotel e áreas para, por exemplo, concertos de música ao vivo, bem como projeções de filmes e outros eventos.

Campus com soluções sustentáveis

Como qualquer coisa hoje em dia, a preocupação com o ambiente não escapou à Google e, por isso, o projeto conta com um design muito focado nesta questão. Assim, o objeto é incluir, no mínimo, 10 parques e vários faixas para pedestres. Ademais, pretende que a maioria dos seus edifícios se alimente com energia solar ou elétrica e que 65% do campus seja acessível a bicicleta, transportes públicos e pedestres. Isto, bem como promover a partilha de carros, a fim de diminuir a utilização de um único meio de transporte por pessoa.

Apesar de ser um projeto muito promissor, o Downtown West ainda está a alguns anos de distância, havendo a possibilidade de o projeto ser alterado. Conforme divulgou a Google, os esboços do campus seguirão para San José na Primavera, para aprovação.

