Google Maps muda nome do Lago Ontário para “Lago América” nos EUA

A Google voltou a adaptar o Maps a uma decisão da administração de Donald Trump. Depois do Golfo do México, agora é o Lago Ontário que surge com uma nova designação para os utilizadores norte-americanos: “Lake America”.

A alteração não será, contudo, igual em todo o mundo.

Nome apresentado depende da localização

A Google confirmou que começou a atualizar o nome do Lago Ontário depois de a designação “Lake America” ter sido adotada pelo Sistema de Informação de Nomes Geográficos dos Estados Unidos (GNIS).

Na prática, o Google Maps passa a mostrar:

“Lake America” aos utilizadores nos Estados Unidos;

“Lake Ontario” aos utilizadores no Canadá;

“Lake Ontario (Lake America)” no resto do mundo.

Segundo a tecnológica, esta é a política habitualmente aplicada quando um acidente geográfico possui nomes oficiais diferentes consoante o país.

Uma vez que atualizamos o Google Maps para refletir as alterações presentes em fontes governamentais oficiais, as pessoas nos Estados Unidos verão “Lake America”, enquanto no Canadá continuarão a ver “Lake Ontario”.

A mudança já começou a ser disponibilizada nas versões móvel e web do serviço.

Decisão de Trump gera reação no Canadá

A nova designação resulta de uma ordem executiva assinada por Donald Trump. Porém, o Lago Ontário é partilhado pelos Estados Unidos e pelo Canadá, com a fronteira internacional a atravessar a massa de água.

Como seria de esperar, as autoridades canadianas rejeitaram a mudança. O primeiro-ministro da província de Ontário, Doug Ford, respondeu com a instalação de uma placa de grandes dimensões junto à margem canadiana.

Nela pode ler-se: "Lake Ontario. Now and Always" ("Lago Ontário. Agora e sempre").

O Canadá continuará, por isso, a utilizar o nome histórico. A ordem norte-americana apenas determina a designação usada pelos organismos federais dos Estados Unidos, não tendo autoridade para mudar internacionalmente o nome do lago.

Apple Maps mantém Lago Ontário

Nem todas as plataformas de mapas seguiram a decisão. Enquanto a Google já apresenta “Lake America” aos utilizadores norte-americanos, o Apple Maps continua a identificar a massa de água como Lago Ontário.

Outros serviços cartográficos também optaram por manter a designação original, criando um cenário em que o nome apresentado varia não apenas com o país, mas também com a aplicação utilizada.

Esta não é a primeira vez que a Google adapta os seus mapas às decisões da administração Trump. A empresa adotou anteriormente uma solução semelhante para o Golfo do México, apresentado como “Golfo da América” nos Estados Unidos e com ambas as designações noutras regiões.

Concorda com a decisão da Google de apresentar nomes geográficos diferentes consoante a localização do utilizador?