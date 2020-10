Farm Mechanic Simulator, um simulador diferente…

Os videojogos conseguem entrar em praticamente tudo o que existe na nossa sociedade. Recentemente foi anunciado um novo jogo que aspira ser o melhor simulador de mecânicos de equipamentos agrícolas: Farm Mechanic Simulator.

O jogo encontra-se em desenvolvimento às mãos dos polacos Ultimate Games SA Venham conhecer o jogo.

Quem pense que já viu de tudo nos videojogos, esqueça … há sempre algo de novo e de completamente diferente a surgir todos os anos. Não há nada que esteja a salvo da criatividade e imaginação dos programadores e este Farm Mechanic Simulator é a maior prova disso mesmo.

Trata-se de um jogo desenvolvido por Ultimate Games SA (Ultimate Fishing Simulator e Deadliest Catch: The Game) e que representa uma simulação diferente e… muito específica.

Com efeito, Farm Mechanic Simulator é uma simulação da vida de um mecânico. Até aqui não há nada de peculiar. No entanto, não se trata de um mecânico qualquer, pois é a simulação de um mecânico de máquinas agrícolas.

É realmente, algo muito específico e a Ultimate Games SA já deixou bem claro que quer fazer deste jogo o melhor simulador de mecânicos de equipamentos agrícolas do mercado.

Este simulador terá uma perspetiva na primeira pessoa e será focado apenas na carreira singleplayer. Segundo a Ultimate Games SA, o jogo permitirá ao jogador vestir a pele de um especialista em mecânica de veículos e acessórios agrícolas.

Sendo um antigo mecânico de equipas de Fórmula 1, o nosso personagem decide mudar-se para uma vida com menos aceleração e menos adrenalina. Mas isso não quer dizer que vá ter menos dores de cabeça. Ao abrir uma oficina de reparação de equipamentos agrícolas, a aventura da sua vida vai começar.

Diagnosticar, reparar e testar serão as responsabilidades do jogador

No entanto, a vida de um mecânico é complicada e numa quinta ainda mais o deve ser. Quando algo avaria, o jogador não sabe de imediato onde se encontra o problema, e segundo a Ultimate Games SA, terá de proceder a testes de diagnóstico para detetar o problema e poder encomendar as peças necessárias.

Uma curiosidade deste jogo é que o jogador não vai apenas consertar ou substituir peças avariadas. Nada disso. Cabe ao jogador também, proceder a testes no campo com os veículos consertados, como forma de se certificar que ficou tudo bem.

A lista de veículos possíveis de avariar e que necessitarão do nosso apoio é ampla e inclui, tratores, camiões, ceifadeiras, moagens, plantadoras…

Com o evoluir do jogo, será ainda possível ao jogador, ir evoluindo as suas competências e a sua oficina, habilitando-se assim a arranjar e consertar cada vez mais equipamentos.

Farm Mechanic Simulator será disponibilizado para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch ainda sem data concreta de lançamento.