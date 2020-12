Xiaomi Redmi Watch – o seu próximo smartwatch por 50 €

A Redmi lançou recentemente o seu primeiro smartwatch. O Redmi Watch desta marca do ecossistema Xiaomi oferece, por exemplo, autonomia para 12 dias e monitorização de sete atividades desportivas.

O Xiaomi Redmi Watch está disponível, atualmente, por cerca de 50€.

O Redmi Watch surge como o primeiro smartwatch da marca. Esta aposta surge numa altura em que o relógio inteligente é cada vez mais utilizado pelas pessoas, não só para monitorizar a atividade física, mas também para servir de extensão do smartphone, já que todas as notificações podem ser geridas no pulso.

Xiaomi lança smartwatch Redmi Watch

O Watch é um relógio com design icónico para o segmento. Ecrã retangular e bracelete em borracha, com quatro cores distintas e moldura metálica.

O ecrã a cores é de 1,4 polegadas, com ajuste de brilho automático e é resistente a água (5ATM), o que fará dele um produto ideal para atividades dentro de água.

O acompanhamento das atividades desportivas está obviamente contemplado, bem como a monitorização do sono e o sedentarismo, emitindo alertas ao utilizador. Estamos a falar de sete atividades que podem ser monitorizadas, nomeadamente, corrida (indoor e outdoor), bicicleta (estática e de estrada), caminhada, natação e movimentos livres.

Toda esta atividade monitorizada é posteriormente integrada na app de suporte, disponível para Android e iOS.

Em termos de autonomia, a marca fala em 7 a 12 dias de utilização. Evidentemente, este é um valor que dependerá também muito da atividade física dos utilizadores.

Preço e disponibilidade

O relógio Redmi Watch está disponível na cor preto até ao final do ano por 50,99 €. A compra não tem custos de envio e de alfândega associados.

Xiaomi Redmi Watch