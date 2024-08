Smartphone tri-dobrável da Huawei poderá chegar já no próximo mês

Não é uma informação avançada por rumores, mas antes pelo próprio diretor-executivo da Huawei. O tri-dobrável da marca poderá estar mesmo a chegar: estará previsto para o "próximo mês".

Para já, as informações sobre o novo smartphone são escassas, estando apenas as expectativas a dar de si. Por não estarem a ser partilhadas informações, os rumores vão surgindo, apontando as potenciais características do tri-dobrável assinado pela Huawei. A reforçar a expectativa, Richard Yu, CEO for Consumer Business Group da empresa, já foi apanhado a usá-lo, em público, pelo menos duas vezes.

Um relatório recente vindo da China partilhou que o mesmo executivo esteve num evento dedicado ao Stelato S9, um elétrico a bateria com o HarmonyOS da Huawei. Durante o evento, um cliente terá perguntado a Yu sobre a apresentação do telemóvel, bem como sobre a disponibilidade. A resposta foi direta: "No próximo mês"; ou seja, já em setembro, segundo traduzido pelo Phone Arena.

Apesar da sua potencial apresentação em setembro, o smartphone tri-dobrável deverá chegar primeiro à China, podendo a sua disponibilidade ser posteriormente alargada a outros mercados.

Dos muitos rumores que circulam pela Internet, há alguns que apontam para um preço de 4000 dólares, considerando que se trata de um produto de primeira geração, além de verdadeiramente diferenciado. Se a Huawei optar realmente por este preço, é também provável que organize um lançamento limitado, chegando apenas algumas unidades ao mercado.

Rumores anteriores já haviam sugerido que a empresa chinesa poderia lançar o seu smartphone tri-dorável ainda este ano, batendo a Samsung como a primeira marca com um smartphone neste formato. Embora se diga que a sul-coreana está, também, a desenvolver um dispositivo triplo, a gigante tecnológica chinesa parece estar a assumir a liderança nesta corrida. Por cá, aguardamos as novidades...