A Mi Band 6 da Xiaomi veio trazer muitas novidades para o campo das smartbands. Estas são cada vez mais completas e conseguem reunir num pequeno dispositivo um conjunto de sensores importantes e que os utilizadores usam para controlar a sua saúde.

É precisamente esta smartband que recebeu agora uma novidade importante e útil. Não é uma novidade em termos de informação, mas sim onde esta é mostrada. Agora, e com a última atualização, já podem consultar os dados do sono diretamente na Mi Band 6 da Xiaomi.

A Xiaomi já nos habituou à qualidade da sua smartband e não foi diferente na Mi Band 6. Este novo gadget reuniu ainda mais funcionalidades e algumas melhorias importantes para os utilizadores. A mais relevante foi mesmo a medição dos níveis SpO2.

Com atualizações constantes no seu software e no seu firmware, esta smartband tem conseguido evoluir e tornar-se ainda melhor com o tempo. A mais recente novidade está agora a chegar, associada a mais uma atualização da conhecida app Mi Fit.

Com o número de versão 1.0.3.22, esta nova atualização da Xiaomi tem apenas 3 linhas no resumo do que há de novo na Mi Band 6. A Xiaomi preparou para agora a chegada de 4 novos idiomas para esta smartband. O nosso português já era suportado antes, por isso não há grandes melhorias.

É na segunda novidade que está a grande melhoria. A partir de agora têm no relógio um novo ícone associado ao sono. Ao abrirem esta zona podem ver a que horas foram dormir, a que horas acordaram e a duração deste período de sono. Estes dados refletem ainda os últimos 7 dias.

Claro que todos estes dados estavam já acessíveis antes, mas de uma forma mais complicada e que dependia sempre do smartphone. Ao abrirem a app Mi Fit tinham acesso a toda esta informação, até com um pouco mais de detalhe, visto ser um ecrã maior.

Esta novidade está já a ser lançada pela Xiaomi para todas as smartband. Deverá ser acompanhada, como sempre, com uma atualização da Mi Band 6, que depois inicia o processo de instalação da novidade na Mi Band 6.