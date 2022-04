Desde que testei o primeiro smartphone dobrável da Samsung que falo na necessidade de inclusão de uma S Pen de forma nativa. Se este pretende ser um dispositivo de luxo e a pensar na produtividade, a caneta é um acessório que não pode faltar.

É certo que o Z Fold3 já tem ecrã compatível com a S Pen, mas falta um slot, que todos esperavam que chegasse com a versão deste ano. No entanto, as expectativas podem sair frustradas.

Foi em meados de fevereiro que o site The Elec citou fontes do setor familiarizadas com os planos da Samsung para revelar que o Samsung Galaxy Z Fold4 viria equipado com slot para S Pen, no entanto, novas informações dizem o contrário.

Samsung Galaxy Z Fold4 com ou sem slot para S Pen?

Segundo avança o confiável leaker Ice universe, o próximo smartphone dobrável da Samsung não terá S Pen integrada, o que acaba por defraudar as expectativas relativas a este modelo.

Recorde-se que nos últimos 2 anos temos visto ajustes serem feitos dentro do seio da própria empresa, que acabou por abandonar a linha Note e dar a produtividade associada à caneta ao novo Galaxy S22 Ultra.

Além disso, já o modelo Z Fold3 é compatível com a S Pen, ainda que este seja um acessório extra ao seu funcionamento, tal como havia acontecido com o Galaxy S21 Ultra.

Perante estas movimentações, tudo faria crer que realmente o Galaxy Z Fold4 viesse também com caneta integrada. Mas então, segundo o leaker, será só apenas um smartphone dobrável mais fino que o modelo anterior.

Resta esperar pelo lançamento do smartphone, para confirmar se realmente haverá ou não S Pen.