Heart Hive: App de saúde para comparar as suas métricas com as de pessoas da sua idade

O Apple Watch é um dispositivo que, com os seus sensores, está sempre de olho na atividade do nosso coração. Para tirar proveito disso, há programadores que dedicam o seu trabalho a desenvolver ferramentas de saúde. Um caso desses é a app Heart Hive. Este software, do criador do popular software Heart Analyzer, traz uma app com análises de outro nível.

O Heart Hive junta-se à App Store para permitir que os utilizadores partilhem e comparem as suas métricas de saúde. O Heart Hive grava as informações no Apple Watch e pode visualizá-las no iPhone.

Apps de saúde ganham posição no Apple Watch

A app Heart Hive permite partilhar e comparar várias métricas de saúde anonimamente com a comunidade Heart Hive. Pode ver os dados de outros utilizadores da ferramenta e filtrar através de vários dados demográficos obtendo uma compreensão profunda no campo da saúde.

Ao partilhar o seu perfil anónimo de saúde, torna a comunidade da Heart Hive mais forte, mas tem sempre o controlo do que está a partilhar e quando o faz. Alem disso, pode remover o seu perfil da Heart Hive a qualquer altura.

Heart Hive diferente do Heart Analyzer

Conforme já demos a conhecer há algum tempo, a app Heart Analyzer permite ao utilizador uma análise detalhada da sua frequência cardíaca no iPhone. Para isto, os dados são recolhidos no Apple Watch.

Nesta app pode ver as tendências e frequências cardíacas médias e visualizar até quatro anos de dados de frequência cardíaca. O interessante nesta aplicação é que pode criar um mostrador do Apple Watch que apresenta o seu gráfico de frequência cardíaca.

No caso da app Heart Hive, terá acesso a informações sobre onde os utilizadores se encaixam na sua demografia. A ferramenta permite que o utilizador crie um perfil anónimo de métricas relevantes e o envie para a plataforma “the Hive”. Os utilizadores têm sempre o controlo total sobre o que partilham no seu perfil.

Dentro do “The Hive”, o utilizador pode visualizar uma variedade de gráficos e insights para entender melhor como os seus dados se comparam com os outros. Há também quadros globais para que os utilizadores possam comparar com outros de outros países.

O Heart Hive suporta uma variedade de tipos de saúde e é gratuito na App Store com algumas compras dentro da app.