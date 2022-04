TikTok: Antigo funcionário queixou-se das condições de trabalho que experienciou

Apesar de as conhecermos, a verdade é que sabemos muito pouco daquilo que se passa dentro das empresas com que contactamos todos os dias. Desta vez, por exemplo, um antigo trabalhador do TikTok alegou que os funcionários trabalhavam 12 horas por dia, 6 dias por semana.

Além disso, queixou-se das horas extraordinárias para reuniões.

As alegações partiram de Pabel Martinez, um antigo funcionário do TikTok. De acordo com este, os gestores da empresa da rede social pediam frequentemente aos funcionários para participar em reuniões que se realizavam ao fim de semana, bem como para trabalharem além das horas estipuladas.

Penso que a cultura de trabalhar demasiado ou não ter tanto equilíbrio entre trabalho e vida pessoal impera em toda a organização, e é muitas vezes encorajado trabalhar 'fora de horas'. A política de 996 é infame.

Disse Martinez à Business Insider.

A política 996 a que o antigo funcionário do TikTok se referiu é um conjunto de práticas empresariais, levadas a cabo na China, que pressupõe que os funcionários comecem o seu dia de trabalho às 9h e o terminem às 21h, seis dias por semana. Apesar da alegação de Martinez, uma fonte do TikTok garantiu, ao The Post, que a empresa não institui uma cultura ‘996’.

No final do ano passado, a ByteDance, empresa-mãe do TikTok, disse ter reduzido o horário de trabalho, tendo os funcionários que entrar às 10h e sair às 19h. Contudo, estes revelaram que ainda eram obrigados a participar em reuniões fora do horário estabelecido – isto, devido à diferença horária entre a sede nos Estados Unidos e a sede em Pequim.

Conforme revelou Martinez, quando se opôs à participação nas reuniões que eram realizadas ao sábado e ao domingo, foi-lhe dito que não é "assim que se fazem negócios” ali.

Fizeram-me sentir como se nunca estivesse a fazer o suficiente. No TikTok, nenhuma conversa começou com 'Como estás?’ Foi do tipo: 'Como estão as receitas? O que estamos a fazer para impulsionar mais crescimento?’.

Revelou Martinez, acrescentando que se sentia pressionado por objetivos e avaliações de desempenho rigorosas.

À Business Insider, o TikTok disse que procura manter uma “cultura de transparência e feedback”, através da distribuição de inquéritos pelos funcionários. Além disso, justificou que as reuniões ‘fora de horas’ aconteciam, uma vez que se trata de uma empresa global, com funcionários em vários pontos do globo.

O nosso foco está na construção e promoção de uma equipa com poderes para apoiar a nossa crescente comunidade global. Encorajamos uma cultura de transparência e feedback, e continuamos empenhados em construir uma plataforma e negócios equitativos que permitam tanto à nossa comunidade como aos nossos funcionários prosperar.

Esclareceu um porta-voz do TikTok à Business Insider.

