Quer um smartwatch e não sabe por onde começar?

Os smartwatches, embora tenham surgido de forma tímida, já provaram que são um excelente complemento ao smartphone e um aliado à prática de desporto. A oferta é enorme e há preços para todos os gostos, mas se ainda não usa um smartwatch, provavelmente está com receio de não se adaptar.

Se ainda não tem um smartwatch e tem dúvidas se irá gostar, ou não, de usar um, então considere as nossas sugestões de entrada de gama.

Fazer um investimento avultado sem ter a certeza de que a decisão é boa, não é para todos.

Nesse sentido, sugerimos alguns modelos, de preço muito baixo, que apresentam um design moderno, inspirado do que de melhor há no mercado. Além disso, permitem fazer a maior parte das funcionalidades que se esperam de um qualquer smartwatch.

Smartwatch Bakeey 116 Pro

A nossa primeira sugestão, o Bakeey 116 Pro, tem um ecrã tátil quadrado a cores de 1,3″, com resolução 240 x 240 píxeis. Tem um acabamento 2.5D no vidro, portanto, ligeiramente curvo nas extremidades.

Tem comunicação Bluetooth BLE 4.0 e é compatível com smartphones com o Android 4.4+ e iOS 9.0+. Estão disponíveis 13 idiomas, onde está incluído o português.

Quanto à autonomia, traz uma bateria de 150 mAh, conseguindo assim uma autonomia para cerca de 1 semana. É à prova de água de acordo com o certificado IP67.

Em termos de funcionalidades, além dos típicos despertador, pedómetro e medição da pulsação cardíaca, também suporta a monitorização de vários desportos, tem lembrete para evitar sedentarismo e para beber água, e também monitoriza o sono.

O Bakeey 116 Pro está disponível nas cores vermelho, azul, cinza e preto, por cerca de 9€, utilizando o código de desconto BGPPLBKY116.

Bakeey 116 Pro

Bakeey Watch 4

Também da marca Bakeey, o Watch 4 apresenta um design um pouco diferente, mais cuidado. O ecrã é IPS, circular de 1,3″, com resolução de 140 x 140 píxeis, e estão disponíveis as opções com bracelete de silicone e de metal.

Traz Bluetooth 4.0 e também inclui o idioma português. É á prova de água e tem bateria de 170 mAh, suficiente para cerca de 10 dias de utilização.

Permite monitorizar múltiplos desportos, monitoriza a pulsação cardíaca e o sono, permite desencadear a captura remotamente da foto no smartphone, suporta atualizações OTA, entre outros.

O Bakeey Watch 4 está então disponível nas cores preto, dourado e prata, por cerca de 13€, utilizando o código de desconto BGPPLBKY4.

Bakeey Watch 4

Xanes 119Plus

A marca Xanes chega com novos modelos, apresentando um design muito direcionado ao desporto. O ecrã é circular, de 1,3″, com resolução de 240 x 240 píxeis e tem tecnologia IPS. O acabamento do vidro é 2.5D e é à prova de água com certificado IP67.

Traz uma bateria com capacidade de 100 mAh, com autonomia para 5 a 7 dias de utilização.

Suporta a monitorização de vários desportos, como corrida, caminhada, bicicleta, futebol, pingpong, natação, entre outros. Monitoriza ainda o sono, a pulsação cardíaca e estima as calorias queimadas.

O smartwatch Xanes 119Plus está assim disponível em pré-venda, com bracelete nas cores azul, verde, vermelho ou cinza, por um preço promocional de cerca de 10€.

Xanes 119Plus

Xanes Y19

Semelhante ao modelo anterior, o Y19 tem uma interface ligeiramente diferente, com alguma inspiração em topos de ganha bem conhecidos, o que pode dar-lhe alguma preferência.

Tem também uma bateria de 100 mAh e é à prova de água, mas desta vez com certificado IP68. Isso significa que suporta uma imersão de maior duração, teoricamente sem limite de tempo, ainda que seja a uma profundidade de até 3 metros.

Mede a pulsação cardíaca, a pressão sanguínea, o oxigénio no sangue e monitoriza o sono. Suporta também a monitorização de vários desportos e apresenta estatísticas das atividades monitorizadas.

O Xanes Y19 está disponível em pré-venda nas cores preto, verde, azul, vermelho e cinza, por um preço promocional de cerca de 10€.

Xanes Y19

Este artigo teve o apoio da Banggood na disponibilização da informação.