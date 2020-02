Visualize “Stories” do Instagram sem que se saiba

As Stories do Instagram são hoje uma das funcionalidades mais utilizadas desta rede social.

Descubra como pode ver stories sem que fique registada a sua visualização.

Certamente já se apercebeu que, quando publica uma história no Instagram, consegue ter acesso aos seguidores que viram essa sua publicação. Assim, quando vemos uma storie de outra pessoa, esta também irá ter acesso à informação de que nós vimos aquela publicação.

Mas, e se fosse possível bloquear esta informação? Ou seja, se os utilizadores não soubessem que nós vimos aquela história?

Saiba como ver stories no Instagram sem ficar registado

Uma vez que ainda não existem aplicações seguras o suficiente para serem recomendadas, referimos três páginas da Web onde esta funcionalidade irá funcionar. No entanto, apesar de serem sites, podemos aceder aos mesmos via smartphone, não criando problemas para executar este processo.

O StoriesIG é a primeira página que recomendamos para ver as histórias do Instagram sem que os utilizadores saibam, desde que o autor da story tenha uma conta aberta e não restrinja as histórias ao seus melhores amigos. Se não houver limitações, basta então digitar o nome do utilizador para que todas as histórias apareçam.

É possível assistir online, mesmo que sejam vídeos, e fazer download para o nosso dispositivo.

WeInstag é uma página criada para descarregar o conteúdo do Instagram através do URL das publicações. No entanto, contém uma secção dedicada a ver histórias.

Como no StoriesIG, é necessário que a conta seja aberta e que as histórias não sejam bloqueadas aos melhores amigos. Da mesma forma, é possível também descarregá-las.

Esta página é bastante semelhante à StoriesIG ao nível da interface, embora o “modo escuro” esteja presente.

A nível de funcionamento é muito idêntico, havendo também um botão bastante visível para descarregar as histórias diretamente.

Em resumo, temos então três propostas. Os três sites apenas permitem ver perfis que estejam abertos e permite visualizar e descarregar histórias do Instagram sem que os utilizadores saibam. Tudo isto está disponível no seu smartphone ou PC.