Não é só o WhatsApp! Meta quer que pague para usar Instagram e Facebook

A Meta prepara-se para dar um passo em frente na sua estratégia de monetização com o lançamento de subscrições premium nas suas principais aplicações: WhatsApp , Facebook e Instagram. Estas novas opções começarão a ser testadas nos próximos meses.

Pague para usar Instagram, Facebook e WhatsApp

Através destes planos pagos, a empresa pretende oferecer recursos exclusivos focados na produtividade, criatividade e ferramentas de inteligência artificial, enquanto as experiências básicas permanecerão gratuitas.

A Meta optou por uma estratégia flexível, testando diferentes pacotes e combinações consoante a plataforma. Cada aplicação terá as suas próprias funcionalidades exclusivas , indicando que a empresa ainda está a explorar o valor que os utilizadores estão dispostos a pagar em cada caso. Um dos pilares fundamentais destas assinaturas será a inteligência artificial.

A empresa confirmou que vai integrar o Manus , o agente de IA que adquiriu recentemente por aproximadamente 2 mil milhões de dólares. A Meta planeia uma abordagem dupla: integrar o Manus diretamente nas suas aplicações e manter subscrições separadas para as empresas. De facto, já foram detetados sinais de integração no Instagram, onde o engenheiro Alessandro Paluzzi partilhou capturas de ecrã a mostrar um atalho para o Manus dentro da aplicação.

Meta quer oferecer assinaturas específicas

Além disso, a Meta planeia testar assinaturas específicas para recursos de IA , como o Vibes, a sua ferramenta de criação de vídeos curtos com inteligência artificial. Embora o Vibes seja gratuito desde o lançamento, irá adotar um modelo freemium , permitindo um número limitado de criações por mês e desbloqueando mais funcionalidades através de uma subscrição paga.

No Instagram, algumas das funcionalidades premium mais conhecidas incluem a criação ilimitada de listas de público, a possibilidade de ver quais os seguidores que não te seguem de volta e a opção de visualizar Stories de forma anónima.

Foi recentemente confirmado que o WhatsApp, pelo menos na Europa, poderá incluir uma subscrição paga para remover anúncios nos canais promocionais. Quanto ao Facebook, os detalhes das possíveis funcionalidades pagas ainda não são conhecidos, mas serão provavelmente revelados em breve. Embora ainda não seja claro quando é que estas subscrições estarão disponíveis para todos os utilizadores, parece inevitável que, no futuro, certas funcionalidades da aplicação que antes eram gratuitas passem a ser pagas.