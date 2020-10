Produtos gaming que devem fazer parte do seu setup

O universo gaming é rico em acessórios a pensar no seu conforto e no próprio ambiente para tornar a experiência de jogo mais imersiva.

Assim, temos para lhe sugerir vários produtos relacionados com o universo gaming, em diferentes categorias.

Cadeira gaming

Gamer que é gamer, precisa de uma cadeira a condizer. Claro que não é propriamente pelo design arrojado, mas porque o conforto e uma boa postura são adequados para horas a fio sentado em frente ao ecrã. E o melhor disto tudo, é que uma cadeira gaming é excelente para usar no dia a dia, em trabalho.

Veja as nossas sugestões BlitzWolf.

BlitzWolf BW-GC6

A cadeira BlitzWolf BW-GC6 permite um ajuste de inclinação das costas a 150º e ainda balanço. Quando o encosto reclina, o assento também se ajusta para um maior conforto. Além disso, tem uma almofada nas costas e os apoios de braços são ajustáveis.

O tecido é resistente e respirável, podendo ser limpo facilmente.

A cadeira gaming BlitzWolf BW-GC6 está disponível nas cores vermelho e azul, por cerca de 106€, utilizando o código de desconto BGCZDSD. O envio é gratuito e é feito a partir da Europa, sem custos adicionais.

Cadeira Gaming BlitzWolf BW-GC6

BlitzWolf BW-GC4

A BlitzWolf BW-GC4 é uma cadeira gaming mais barata e disponível em mais cores, mais ou menos discretas. Além disso, permite também um ajuste de altura, de inclinação das costas e o apoio para os braços podem ser também ajustados.

Falamos de uma estrutura em metal, com um sistema de rodas e acabamentos em pele sintética e tecido, sendo à prova de água e suor.

A cadeira BlitzWolf BW-GC4 está disponível por cerca de 62€, utilizando o código de desconto BGCZDED, também com envio rápido e gratuito.

Cadeira Gaming BlitzWolf BW-GC4

Há mais opções… Estão ainda disponíveis mais dois modelos BlitzWolf, com design diferente e também com preço promocional: Cadeira Gaming BlitzWolf BW-GC3 – 60€ com o código de desconto BGF37779

– 60€ com o código de desconto Cadeira Gaming BlitzWolf BW-GC1 – 77€ com o código de desconto BGCZ928

Headsets

BlitzWolf BW-GH1

Com um estilo inconfundível, os BlitzWolf BW-GH1 apresentam-se como um headset gaming, com sistema de som Surround 7.1. Têm cancelamento de ruído e são ligados por fio com ficha USB. Adicionalmente, oferecem um microfone ajustável.

Tem uma resposta em frequência de 20Hz-20kHz, o Driver tem 53mm e pesa cerca de 400g. O cabo tem um comprimento ajustado ao propósito, oferecendo assim 2,20m.

O headset BlitzWolf BW-GH1 está disponível por cerca de 22€, utilizando o código de desconto BGGH1ES.

Headset BlitzWolf BW-GH1

BlitzWolf BW-GH2

Por sua vez, os BlitzWolf BW-GH2, mantendo o design arrojado, já têm um aspeto mais sofisticado, com apontamentos em dourado e uma linha de LEDs colorida. O headset pode ser ajustado na cabeça e têm uma almofada de 53mm o que deverá garantir conforto no momento de utilizar.

Tem também microfone ajustável a cada utilizador e momento. Além disso, tem também uma resposta em frequência de 20Hz-20kHz e pesa 400g.

O BlitzWolf BW-GH2 custa cerca de 28€, com o código de desconto BWGH2BR.

Headset BlitzWolf BW-GH2

Monitores

Xiaomi Curved Gaming Monitor – 34” 144Hz

Um bom monitor fará a diferença no momento de jogo. A Xiaomi tem a sua oferta nesta área onde se destaca desde logo o monitor curvo de 34″, com uma resolução de 1440 x 3440 píxeis. Oferece uma taxa de atualização de 144Hz com visualização em formato 21:9.

O ecrã tem um brilho de 300 nits um alto rácio de contraste de 3000:1. De referir que a curva do ecrã é de 1500R. Por fim, oferece duas portas HDMI 2.0, duas DisplayPorts e ligação de áudio.

O monitor curvo Xiaomi está disponível a um preço promocional de 378€, utilizando o código de desconto BGCZPR34. O envio é rápido e gratuito.

Xiaomi Curved Gaming Monitor

Xiaomi Redmi 23,8” IPS

Ainda da Xioami, mas sob a marca Redmi e noutro patamar de preços, sugerimos um monitor de 23,8″ FullHD com painel IPS.

Este modelo oferece uma taxa de atualização de 60Hz, um tempo de resposta de 6ms e um brilho de 250 nits. O rácio de contraste é de 1000:1.

O monitor Xiaomi Redmi 23,8” está disponível por cerca de 112€, com o código BGCZPR24 (armazém CZ)

Xiaomi Redmi 23,8” IPS

Teclados mecânicos

BlitzWolf BW-KB1 (Bluetooth + USB)

Um teclado mecânico pode também fazer toda a diferença na experiência de jogo. O BlitzWolf BW-KB1 pode ser utilizador sem fios ou com ligação USB, integrando Bluetooth 5.0. Tem certificado IPX4, de resistência a água e é retroiluminado por LEDs RGB.

A bateria é 1900 mAh e ainda oferece um layout de 63 teclas. A bateria poderá durar 18 a 20 horas com os LEDs ligados ou 10 dias com eles desligados.

O teclado mecânico BlitzWolf BW-KB1 pode ser adquirido por cerca de 37€, com o código de desconto BGCNBW1.

BlitzWolf BW-KB1

KEMOVE SnowFox (Bluetooth + USB)

O teclado KEMOVE SnowFox tem 61 teclas e está disponível em branco e preto. Tem retroiluminação LED e, tal como no modelo anterior, o utilizador pode optar pelo switch azul, castanho ou vermelho.

Pode ser utilizado via USB ou com bateria, via Bluetooth. Neste caso, a bateria é de 3000 mAh.

O teclado KEMOVE SnowFox está disponível por 71€ com o código BGPTKM (armazéns CZ/ES).

KEMOVE SnowFox

Ratos

Free-wolf M5

Por fim, resta sugerir o rato dedicado ao mundo gaming. O Free-wolf M5 destaca-se pelo seu design com uma colmeia de LEDs na zona onde assenta a mão e na lateral. Além dos botões habituais, existe o botão para ajuste da sensibilidade, o scroll e ainda dois botões laterais para avançar e retroceder, botões estes que podem ser configurados em ambiente de jogo.

O rato gaming Free-wolf M5 está disponível em preto e branco por apenas 15,47€, com o código de desconto BGCNM5.

Free-wolf M5

Rapoo MT750L Wireless

A última sugetão vai então para o Rapoo MT750L Wireless é mais ergonómico e pode mesmo ser utilizado em contexto de trabalho. Além do scroll em cima, tem scroll na lateral. Ao todo, inclui 8 botões.

Este rato a laser pode ser usado via Bluetooth ou através de ligação USB.

O rato Rapoo MT750L está disponível por cerca de 27€, com o código de desconto BGCNMT.

Rapoo MT750L