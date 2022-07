Milionário comprou um radar gigante da guerra fria e quer encontrar OVNIs

Nem todos concordam com a teoria de que estamos sós no universo. Como tal, algumas pessoas, e até mesmo entidades, insistem que existem alienígenas e que há indícios de tal vida extraterrestre. Nessa linha de ideias, um empresário do mundo da tecnologia britânico relatou na rede social Reddit que procura ajuda para reparar e dar nova vida a uma antena de radar de alerta nuclear da era da Guerra Fria.

O empresário William Sachiti viveu e trabalhou na estação de radar de defesa aérea abandonada da Royal Air Force (RAF) durante cerca de três meses.

"Ajuda! Quero trazer isto de volta à vida"

Estas foram as palavras que escreveu no seu post do Reddit e que juntou uma imagem para ilustrar o tal radar que pretende por de novo em funcionamento. Trata-se de uma gigantesca unidade de radar AMES Type 84. É um prato enorme, com 18 metros de largura e 7 metros de altura, que fica no topo de um pedestal. Ele bombeava microondas para um alcance de 400 km e sinais nas proximidades alertavam sobre a radiação ionizante.

Sachiti afixou anonimamente, mas os Redditors rapidamente descobriram que era ele. A Grã-Bretanha só construiu cinco dos Tipo 84 e os Redditors conseguiram descobrir onde este se encontrava, utilizando algumas ferramentas de inteligência de código aberto.

Além disso, a compra feita por Sachiti da antiga base da RAF e da torre foi uma história noticiada na Grã-Bretanha.

Sachiti disse ter recebido respostas de algumas pessoas que a querem usar para sondar a Lua. No próprio post, alguém lhe perguntou porque é que ele comprou este radar.

Porque me convenci de que pode ser divertido tentar encontrar OVNIs.

Respondeu o empresário britânico.

Claro que recebeu muitas resposta ridículas, mas não faltam também ideias para dar um uso útil e divertido a esta peça tecnológica. Nem que seja tentar captar OVNIs que estejam a passear pela Terra.

OVNIs e extraterrestres já podem estar "pelo nosso meio"

Quando foi questionado sobre o que pensava nas tais provas e indícios ricos da existência dos OVNIs e da possibilidade de alienígenas na vida em geral, o empresário disse que é possível que os extraterrestres já estejam entre nós, mas que são muito mais avançados do que os humanos a ponto de estarem para além da sua consideração.

Sachiti é um robótico e empresário de inteligência artificial cuja empresa Kar-go usa carros autónomos para entregar encomendas pela Grã-Bretanha. Segundo as suas palavras, ele comprou a base porque precisava de terreno para testes e desenvolvimento. Havia fábricas, estradas e abrigos subterrâneos.

Mas a compra veio com mais do que apenas o espaço que ele precisava. O Type 84 é o que é chamado de edifício listado como Grade II. Isso significa que é considerado um monumento histórico de valor cultural significativo para o país e a sua história e não pode ser demolido.

A unidade de radar AMES Type 84 é uma relíquia da era da Guerra Fria. As cinco unidades de radar faziam parte de um sistema de alerta precoce destinado a alertar os militares britânicos se armas nucleares estivessem a caminho. Eles operaram de 1962 a 1994 e usaram microondas que bombeavam uma quantidade impressionante de radiação ionizada.

Houve uma altura em que esta coisa estava operacional, costumava girar quatro vezes por minuto.

A ideia deste empreendedor é colocar de novo o radar a funcionar, mas sem usar a radiação ionizante. Ele pretende usar esta relíquia histórica para algo, seja para encontrar OVNIs, seja para qualquer outra utilidade. Deixar esta peça tecnológica apodrecer não é salvaguardar o património.