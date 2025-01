Mais do que um smartwatch, a Huawei tem um aliado para as resoluções de Ano Novo

Com a chegada do novo ano, chegam também as resoluções confiantes, a vontade de corrigir velhos hábitos e adotar novas formas de ser mais saudável. A série Huawei Watch GT 5 apresenta-se como o aliado ideal para cumprir as metas estabelecidas, sejam ser mais ativo, praticar novos desportos, controlar o peso ou estar mais atento à saúde e ao bem-estar ao longo de todo o ano.

Para os que habitualmente não levam as resoluções até ao fim, este smartwatch conta com funcionalidades avançadas que vão ajudar o utilizador a manter-se focado e motivado o ano todo.

Além de cumprir com as funções mais básicas, como receber notificações, realizar chamadas, reproduzir música e fazer disparar a câmara do smartphone, a série Huawei Watch GT 5 monitoriza até 60 indicadores de saúde e bem-estar, como ciclo menstrual e contagem de calorias, e mais de 100 modalidades desportivas, como padel e ioga.

O Huawei Watch GT 5, nas versões Standard e Pro, é uma boa opção para todos os que pretendem conciliar uma rotina preenchida com um estilo de vida saudável.

A série Huawei Watch GT 5 conta com funcionalidades de fitness inovadoras como:

Análise do Tipo de Corrida, que sugere movimentos a aplicar durante o exercício para evitar qualquer lesão;

Funcionalidade de trail, que vai fornecendo informação sobre o trajeto em tempo real.

Estas características, somadas à oferta de subscrição gratuita de três meses da aplicação Huawei Health+ na compra deste smartwatch, tornam-no num assistente pessoal ainda mais prestável, que concede o acesso a vários planos de treino exclusivos, exercícios de respiração e músicas para relaxar.

Através deste serviço de subscrição, é ainda possível ter um plano de treinos que acompanha o ritmo do utilizador e permite criar treinos evolutivos.

Como se tudo isso não bastasse, o seu design é inspirado na relojoaria tradicional, tornando-o um smartwatch elegante e muito versátil, adaptando-se facilmente a qualquer estilo e ocasião.

É composto por materiais de alta qualidade que lhe conferem uma maior resistência e durabilidade. Está disponível em 11 modelos distintos - quatro na versão Pro e sete na versão Standard -, contando com diferentes cores e materiais.

É compatível com iOS e Android, e graças a uma autonomia de até 14 dias nos modelos 46 mm e de até 7 dias nos modelos de 42/41mm, a série Huawei Watch GT 5 vai ser o parceiro que não falha na missão de ajudar o utilizador a cumprir as suas resoluções de ano novo.