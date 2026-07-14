Huawei FreeClip 2 S: uma nova expressão de estilo e tecnologia

A Huawei acaba de apresentar os novos auriculares open-ear FreeClip 2 S, uma evolução que reforça a aposta da marca na combinação entre design, conforto e qualidade de áudio. Os novos auriculares destacam-se por um design com estética luminosa, que lhes confere um visual mais sofisticado.

Um design pensado ao mais ínfimo detalhe

Inspirados na fusão entre o brilho metálico e tons orgânicos, os Huawei FreeClip 2 S introduzem duas novas cores:

Deepsea Blue , inspirada nas pérolas azuis do mar profundo;

, inspirada nas pérolas azuis do mar profundo; Space Silver, que recria o brilho natural da madrepérola prateada.

A caixa de carregamento foi redesenhada e passa por mais de 100 etapas de fabrico de elevada precisão para alcançar uma silhueta arredondada e simétrica.

O espaço útil no interior foi expandido em 20%, permitindo acomodar não só os auriculares, mas também pequenos acessórios, como brincos ou anéis, conjugando praticidade, portabilidade e um formato compacto.

Com apenas 5,1 gramas por auricular, os Huawei FreeClip 2 S preservam a leveza da geração anterior e introduzem a estrutura luminous airy C-bridge.

Fabricada em silicone líquido suave para a pele, 25% mais macio do que nas gerações anteriores, combinada com uma liga com memória de forma, esta estrutura flexível adapta-se naturalmente ao formato da orelha, garantindo um ajuste ergonómico, confortável e seguro durante todo o dia.

Foi ainda aperfeiçoada através de 22 etapas de mistura e aplicação de tinta, para alcançar um acabamento metálico de elevado brilho, oferecendo um toque suave e uma aparência de alta joalharia.

Acústica e clareza de excelência

Os Huawei FreeClip 2 S elevam a experiência auditiva graças a um algoritmo de volume adaptável melhorado.

Equipados com um processador de áudio de terceira geração e um processador NPU com Inteligência Artificial, os auriculares oferecem funcionalidades como a perceção em tempo real e ajustes inteligentes de volume e voz.

Ao utilizar um sistema de perceção bidirecional para identificar o ruído de fundo, adaptam intuitivamente o volume às preferências do utilizador, garantindo uma experiência de audição consistente e confortável em qualquer ambiente.

Graças a um conjunto composto por uma tecnologia de melhoria adaptativa da voz, um sistema de três microfones e um algoritmo avançado de redução de ruído, garantem chamadas nítidas mesmo em ambientes ruidosos.

Os auriculares integram ainda um driver de duplo diafragma que reproduz com precisão os detalhes das vozes e proporciona agudos cristalinos e graves profundos e envolventes, assegurando uma qualidade sonora equilibrada e envolvente.

Além disso, o sistema acústico inverso atua de forma inteligente para reduzir a fuga de som, preservando a privacidade da audição sem comprometer a qualidade sonora.

Resistência e autonomia para acompanhar qualquer rotina

Concebidos para acompanhar o ritmo do dia a dia, os Huawei FreeClip 2 S contam com certificação IP57 de resistência ao pó e à água, tornando-os adequados para treinos intensos ou momentos de lazer ao ar livre.

A autonomia também foi pensada para uma utilização prolongada: oferecem até nove horas de reprodução contínua com um único carregamento e até 38 horas de utilização quando utilizados em conjunto com a caixa de carregamento.

Além disso, um carregamento rápido de apenas 10 minutos proporciona até três horas de utilização.