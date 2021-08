Honor ultrapassa Xiaomi e Apple no segmento dos smartphones na China

A marca Honor sempre esteve foi levada às costas pela Huawei, até à separação das duas empresas que ocorreu há menos de um ano. Não se sabe ainda qual será o futuro da marca, uma vez que, também ela poderá ser afetada pelas restrições impostas pelos Estados Unidos da América. No entanto, a empresa quer tornar-se numa verdadeira opção a nível mundial, no segmento dos smartphones.

Na China a conquista já começou e a empresa já ultrapassou fabricantes como a Xiaomi e a Apple. Será que a Honor vai mesmo dominar o mercado numa Era pós-Huawei?

Honor ultrapassa Xiaomi e Apple

Dados recentes vindos do ChinaDaily revelam que a Honor é já a terceira maior fabricante de smartphones na China. Assim, coloca-se à frente de empresas como a Xiaomi e a Apple, além da própria Huawei.

No primeiro lugar, com vendas a chegar aos 5,6 milhões de unidades de smartphones, encontra-se a OPPO. Já a Vivo ocupará o segundo lugar de empresa de smartphones que mais vendeu na China, com 5,3 milhões de unidades. Estes são dados divulgados pela CINNO Research relativos ao último trimestre.

A Honor, em terceiro lugar deste ranking, foi capaz de superar a Xiaomi que vendeu 3,9 milhões de smartphones no país e a Apple, com 3 milhões de unidades vendidas. Este resultado foi conseguido mesmo fase em que a produção de smartphones foi prejudicada por problemas de fornecimento por parte da Huawei.

É importante referir que, ainda nem há um ano, a Honor detinha apenas 3% do mercado dos smartphones na China. Por isso, chegar hoje a terceira marca mais relevante do mercado, é um marco muito importante.

Aquando da separação das duas empresas, o CEO da Honor veio referir que a empresa estava pronta para a luta em busca de um lugar de destaque no segmento e é mesmo isso que parece estar a acontecer.

O smartphone Honor Magic3 5G é o mais recente lançamento da marca, posicionado numa linha de topo. Para já, este modelo e os restantes da linha, estão apenas disponíveis no seu país de origem, no entanto, a Honor garantiu o seu lançamento a nível global.

Será que a Honor vai mesmo dominar o mercado numa Era pós-Huawei ou ainda veremos a Honor a enfrentar desafios relacionados com restrições impostas por países do ocidente?