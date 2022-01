TSMC pode construir uma fábrica exclusiva para os chips de 3nm da Intel

Se até aqui a Intel e a TSMC eram rivais do setor industrial, parece que agora essa relação está a mudar gradualmente e as gigantes estão mais próximas do que nunca.

Já se sabe que a poderosa fabricante taiwanesa vai fabricar componentes para a norte-americana. No entanto, segundo os últimos rumores da indústria, parece que a TSMC poderá mesmo construir uma fábrica exclusiva para a produção dos wafers de 3nm da Intel.

Fábrica da TSMC exclusiva para chips de 3nm da Intel

Tal como aqui já referimos, a Intel será umas das principais clientes da TSMC em 2023, sendo que os primeiros chips de 3nm da fabricante taiwanesa devem ser para a criadora dos processadores Core e para a Apple. Mais recentemente também revelámos que a Intel estaria a negociar com a TSMC para ter acesso ao seu processo de fabrico de 2nm.

Mas há agora novas informações vindas de fontes ligadas ao setor. Estas indicam que a Intel e a TSMC celebraram um ambicioso acordo em que a fabricante de Taiwan, que conta com a fundição mais avançada de todo o mundo, poderá mesmo construir uma fábrica de wafers de 3nm, exclusiva para a produção dos chips pedidos pela Intel.

Os detalhes indicam que a nova fábrica será construída na zona norte de Taiwan, mais concretamente na cidade de Hsinchu. Desta forma, ao responder aos pedidos da Intel, as novas instalações permitem assim que a empresa de Pat Gelsinger mantenha o lançamento de novas microarquiteturas para processadores com aumentos a cada ano de IPC (Instruções Por Ciclo).

Com esta ajuda, a taxa anual do IPC seria mais rápida do que a Tick-Tock antes do ano de 2015, quando a empresa impulsionava os aumentos do IPC e dos processos de fabrico a cada ano alternado.

Estão, e caso as informações se confirmem, esta é assim mais uma jogada de mestre da Intel para recuperar o tempo em que esteve 'adormecida' e voltar a liderar um segmento ameaçado pela estratégia da AMD.