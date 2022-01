Intel estará a negociar com a TSMC para ter acesso aos seus chips de 2 nm

Praticamente todas as semanas temos tido pelo menos uma notícia sobre a Intel. A gigante norte-americana parecia adormecida, mas já tem dado mais do que provas de que está mais forte do que nunca e pronta para competir com todas as suas forças.

Uma das grandes novidades recentes foi o facto de a Intel criar uma parceria com a TSMC, a sua fabricante rival taiwanesa. Mas segundo indicam os rumores mais recentes, parece que a empresa dos EUA quer ir mais longe e poderá estar a negociar com a gigante de Taiwan para conseguir ter acesso aos seus chips fabricados no processo de 2 nm.

Intel pode estar a negociar com a TSMC para os chips de 2 nm

De acordo com os últimos rumores vindos de algumas fontes da indústria, a Intel estará em negociações com a TSMC de forma a conseguir usar o seu processo de fabrico de 2 nm.

Neste momento, as informações indicam que a empresa norte-americana vai ter acesso à litografia de 6 nm, 4 nm e 3 nm da fabricante taiwanesa. Mas os novos dados que nos chegam agora apontam para que a parceria entre as duas potências da indústria se possa manter até depois do ano de 2025. E nessa altura a TSMC deverá então focar-se na produção em massa de wafers produzidas no processo de fabrico de 2 nanómetros.

Pelo que se sabe, a estratégia da Intel passa por manter os seus próprios processos de fabrico de processadores, enquanto que o fabrico de placas gráficas ficará dependente dos wafers da TSMC. As próximas GPUs Intel Arc Alchemist vão usar o processo de 6 nm da taiwanesa, enquanto que os seus sucessores já terão wafers de 4 nm, vindo depois os chips de 3 nm.

O processo de 3 nm é um dos mais aguardados e sabemos que as primeiras unidades da taiwanesa devem chegar às mãos da Apple e da Intel.