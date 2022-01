Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Consigo atualizar o meu smartphone Android?

Olá a todos Chamo-me Luís Garcia Tenho um smartphone antigo (MEO A35 STARNAUTE Android 6.0) e gostaria de saber se seria possível instalar outra versão do Android mais recente.

Gostaria que me ensinassem a fazer a instalação sem mandar o telefone para o lixo. Obrigado Cumprimento Luís Garcia

Resposta:

Luís,

O smartphone MEO Smart A35 é, na realidade, um smartphone da marca Mobiwire. Não consegui saber exatamente o modelo mas, seja qual for, não terá havido nenhuma atualização oficial da versão base do sistema operativo, ou seja, não terá evoluído do Android 6.0.

A par disso, alguns smartphones com maior popularidade costumam ter a colaboração da comunidade na criação de firmware personalizado em versões base mais recentes, mas isso nunca aconteceu com esse modelo.

Portanto, o melhor é desistir da ideia de lhe colocar outra versão do Android, mas poderá sempre utilizá-lo com outra finalidade. Há algumas coisas interessantes que se podem fazer com telemóveis obsoletos, como por exemplo utilizar como câmara de vigilância, relógio, moldura digital, controlo remoto, jogar em emuladores, entre outros… mas uma coisa de cada vez, pois como sabe as limitações são grandes.

[Respondido por Hugo Cura]

Recomendam algum antivírus para o meu smartphone Android?

Bom dia Qual o melhor anti-virus e anti spam grátis para o Samsung Galaxy A52? Obrigado José Rosa

Resposta:

João,

Pode parecer uma resposta feita, mas na verdade não deverá necessitar de qualquer solução de segurança para um smartphone Android.

Bastará seguir algumas regras simples e lógicas para ficar longe de qualquer problema relacionado com malware, vírus e outros problemas de segurança.

Assim, evite sempre obter apps fora da loja da Google criada para o Android. Apenas esta oferece a garantia de que não são propositadamente maliciosas.

Ainda assim, e porque algumas apps nesta loja têm sido encontradas com malware, deverá evitar instalar apps desconhecidas e que prometem muito. Estas são claramente potenciais fontes de problemas.

Por fim, e porque existem soluções de segurança para o Android, não deve optar por soluções gratuitas. Estas tendem a ser pouco confiáveis e não oferecer a segurança necessária.

Lembre-se que tudo deverá depender de si e é apenas o José que poderá controlar o que passa pelo seu smartphone.

[Respondido por Pedro Simões]

Ajudam-me com estas dúvidas do meu Xiaomi Redmi Note 9T 5G?

Boa tarde Antes de mais quero desejar-vos um Excelente 2022 e dar-vos os parabéns por mais um ano de excelentes notícias. Neste Natal recebi um telemóvel novo, o Xiaomi Redmi Note 9T 5G que funciona muito bem, mas para o qual tenho duas dúvidas: vem com o Android 10, na versão MIUI 12.0.7. Achei estranho não vir com o Android 11. Em vários fóruns indicam que já existe essa versão para este telemóvel, com a MIUI 12.5. No entanto, na opção de atualização do sistema, a mesma não aparece. Li numa vossa notícia sobre a APP MIUI downloader. Instalei, reconhece o telemóvel e na área de Stable ROMs aparece a MIUI 12.5. A minha questão é se está ROM é a oficial e se sim, porque não me aparece na atualização do sistema? Nos telemóveis Xiaomi temos de atualizar manualmente o sistema?

outra questão tem a ver com a APP saúde. Achei estranho este sistema não ter nenhuma app saúde. Em fóruns, verifiquei que existe, mas que a forma de ela ficar disponível é mudar a região para Espanha, o que não me parece lógico. Efetivamente, nas lista de aplicações instaladas, aparece a APP saúde, mas ela não é visível para utilização. Temos mesmo de mudar de região? Há algum outro processo? Obrigado pelo apoio. Bom ano Jorge Teixeira

Resposta:

Jorge,

Retribuímos os votos de um próspero ano 2022.

Acerca do smartphone, excelente escolha. No que respeita às suas questões, agora mais que nunca, a Xiaomi está a individualizar regiões, restringindo o acesso a algumas funcionalidades dependendo de questões legais e de outros fatores.

Na atualização do sistema operativo, não é algo que aconteça em todo o lado ao mesmo tempo. Mas se ainda não recebeu, verá que não tardará muito até que isso aconteça, onde provavelmente ainda terá direito à atualização da MIUI 13.

Acerca da app saúde, a situação será precisamente alguma questão legal que ainda não estará resolvida, para que essa app possa ser utilizada em Portugal. Se a quer utilizar, não tem nada a perder em mudar a região para Espanha, uma vez que isso não afeta o idioma. Se isso tem lógica? Pouca, ou nenhuma, mas enquanto for possível contornar dessa forma (fácil), será preferível a não poder, de todo, utilizar essa ou outras apps.

[Respondido por Hugo Cura]

O que se passa a sincronização do Google Messages com a web?

Boa tarde, Desde há umas semanas que não consigo emparelhar/sincronizar o meu Google Messages do smartphone para o web, vou às definições faço a sincronização de dispositivos no smartphone, aparece-me o leitor de código QR aponto para o PC e nada... não sincroniza! O problema é só meu ou já aconteceu a mais alguém aí na Pplware? Ou leitor? O estranho é que funcionava perfeitamente e possivelmente com alguma atualização ou não deixou de funcionar. Com os melhores cumprimentos, Marco Sousa

Resposta:

Marco,

Essa funcionalidade continua a funcionar perfeitamente e sem qualquer problema reportado, pelo menos ao nível generalizado.

No entanto, para resolver o problema que está a ter, podem ser considerados alguns procedimentos.

Primeiro que tudo, o que recomendo é a utilização de uma sessão anónima do browser no computador, onde deve abrir tal endereço messages.google.com/web e usar a devida opção na app. Se funcionar, o problema está claramente no browser que utiliza e a solução é simplesmente limpar a cache / cookies desse site.

Caso não resolva, então o problema está do lado do smartphone, onde a solução passará por fazer algo semelhante, que é a limpeza dos dados e cache da app Mensagens. Bastará ir às Definições > Aplicações > Mensagens > Armazenamento > Eliminar dados (o caminho pode variar dependendo da marca/modelo do smartphone).

Se já funcionou anteriormente, diria que é garantido que um destes 2 procedimentos resolva o problema.

[Respondido por Hugo Cura]

Como instalo os serviços Google no meu Huawei?

Bom dia vi o vosso vídeo no YouTube a explicar como se pode ter acesso aos serviços google num dispositivo huawei, só que o link que se encontra no vídeo expirou. Seria possível enviar-me de novo?? Ana Sofia

Resposta:

Ana Sofia,

Esse vídeo foi criado há alguns anos e nessa altura tudo funcionava de forma correta. Infelizmente, e desde essa altura, o processo deixou de funcionar.

Neste momento não existe uma forma direta de colocar os serviços da Google nos smartphones da Huawei.

O que propomos é que use o seu smartphone com todas as ofertas que a Huawei tem no seu ecossistema, que dá acesso à maioria das soluções da Google.

Nos casos em que não tenha uma correspondência direta, tem sempre a possibilidade de usar apps para fazer a ponte entre os serviços ou usar a versão de acesso via browser.

[Respondido por Pedro Simões]

O Facebook Protect bloqueou a minha conta. O que faço?

Bom dia, Estou bloqueado por este facebook protect que não solicitei. Não consigo aceder à minha conta e é grave, porque nela divulgo o meu trabalho na Rádio. Estou aflito com a situação... e se houver alguém que me ajude, ficaria agradecido Jorge Magalhães

Resposta:

Jorge,

O Facebook Protect é uma medida adicional que a Meta criou para aumentar a segurança dos utilizadores. Para isso obriga-os a terem a autenticação de 2 fatores e está a impor essa ativação aos utilizadores.

Pode ler mais sobre o Facebook Protect neste nosso artigo:

Uma vez que não consegue aceder à sua conta, poderá usar algumas ferramentas que o Facebook disponibiliza para isso mesmo.

Aceda a este link para recuperar a sua password e passar pelos passos necessários para ter acesso à sua conta.

Pode ainda consultar esta página do Facebook e verificar os diferentes pontos para garantir o acesso a esta rede social.

[Respondido por Hugo Cura]

