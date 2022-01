Chrysler confirma que vai fabricar apenas carros elétricos a partir de 2028

A CES 2022 tem sido o palco para imensas novidades interessantes do mundo tecnológico. Desde equipamentos gráficos, de processamento, gaming, automóvel, entre outros, o evento tem-se mostrado rico em novos produtos e anúncios.

E especificamente no mercado automóvel, a Chrysler aproveitou o evento para anunciar que irá apenas fabricar carros elétricos até ao ano de 2028. Ou seja, a marca norte-americana estabeleceu um período de 6 anos para transformar completamente a sua produção, adequando-a àquela que é a tendência das grandes empresas do ramo: os carros a energia elétrica. Para isso, a fabricante já se encontra a trabalhar no conceito Chrysler Airflow Concept, um luxuoso SUV elétrico.

Chrysler preparada para fabricar apenas elétricos em 2028

A Chrysler faz atualmente parte do grupo Stellantis, juntamente com a Jeep, Fiat, Peugeot, entre outras. E a marca de automóveis sediada em Michigan, EUA, aproveitou a CES 2022 para anunciar que irá apenas fabricar carros elétricos até ao ano de 2028, atualizando assim a sua dinâmica à semelhança de outras marcas.

Para isso, a empresa já está a começar a dar os primeiros passos com o seu Chrysler Airflow Concept. A marca apresentou o conceito durante a CES 2022 o qual se caracteriza como um luxuoso SUV, moderno e todo ligado, que promete levar o selo de qualidade da Chrysler, mas sem motores.

A Chrysler refere que um dos destaques do carro é a plataforma STLA Brain, a qual permitiu que a equipa de criadores criassem uma experiência imersiva para os utilizadores através da STLA SmartCockpit.

Segundo Chris Feuell, CEO da marca:

O Chrysler Airflow Concept representa o futuro da marca Chrysler. Ao observarmos o design dinâmico, as tecnologias avançadas e a conectividade perfeita, temos a caracterização do portfólio totalmente elétrico que planeamos atingir em 2028.

O STLA SmartCockpit cria assim um espaço perfeito e conectado que oferece ao condutor um ambiente adequado a um estilo de vida digital. Para além disso consegue providenciar um espaço personalizado a cada utilizador que conta com quatro ecrãs intuitivos e repletos de recursos como aplicações multimédia, notícias e jogos, dando ainda feedback ao condutor sobre como está a correr a viagem e como se encontra o veículo.

Tal como podemos ver pelas imagens, o luxo e o cuidado com os pormenores mantém-se como uma das características da empresa norte-americana. Os detalhes transmitem conforto, luxo e bem-estar, provocando até a vontade de realizar viagens longas com este Chrysler Airflow Concept.

No evento, a marca revelou que a capacidade elétrica do veículo será equivalente a cerca de 200cv, com tração na dianteira e traseira. Já no que respeita à autonomia, este Chrysler poderá alcançar 650 km com apenas uma carga.

Para já este carro é apenas um conceito, mas a empresa pretende lançá-lo assim que se iniciar a todo o gás nos carros elétricos. Estima-se que o primeiro carro sem motor da marca possa chegar até ao ano de 2025.